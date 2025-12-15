سفير مصر بعمان: الإقبال على الانتخابات يعكس اهتمام الدولة ودعمها للجالية في الخارج

أكد السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عمان، أن الدولة تولي اهتماما بالغا بمواطنيها في الخارج من خلال اتاحة بيئة آمنة ومنظمة لممارسة حقهم الانتخابي، واصفا إقبال المصريين في الخارج على جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بـ"الطيب".

وقال السفير ياسر شعبان، في مداخلة خاصة مع قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية، :" إن اهتمام الدولة المصرية على اتاحة الفرصة الكاملة لكل مواطنيها من أجل ممارسة هذا الحق الانتخابي انعكس بالحضور والاهتمام من جانب المصريين في الخارج وحرصهم الشديد على المشاركة في هذه العملية الانتخابية".

وأشار إلى الإجراءات والتسهيلات التي جرت في سلطنة عمان من أجل توفير جميع سبل الراحة للناخبين للإدلاء بأصواتهم في أجواء آمنة وهادئة، مشيدا بوعي أبناء الجالية المصرية واقبالهم على التصويت في المراحل السابقة وجولة الإعادة واعتزازهم بدور مجلس النواب في دعم البيئة التشريعية والرقابية بشكل عام.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم التوقيت المحلي لسلطنة عمان والسابعة بالتوقيت المصري، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية، في أول أيام جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 15 و16 ديسمبر الجاري بالخارج، في 139 مقرًا انتخابيًا في 117 دولة، وتجرى يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر في الداخل، ويتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد في 55 دائرة داخل 13 محافظة.

