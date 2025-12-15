قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
16 إجراء جديدا.. خارطة طريق وزير التربية والتعليم لعام 2026
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير مصر بعمان: الإقبال على الانتخابات يعكس اهتمام الدولة ودعمها للجالية في الخارج

السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عمان
السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عمان
أ ش أ

أكد السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عمان، أن الدولة تولي اهتماما بالغا بمواطنيها في الخارج من خلال اتاحة بيئة آمنة ومنظمة لممارسة حقهم الانتخابي، واصفا إقبال المصريين في الخارج على جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بـ"الطيب".

وقال السفير ياسر شعبان، في مداخلة خاصة مع قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية، :" إن اهتمام الدولة المصرية على اتاحة الفرصة الكاملة لكل مواطنيها من أجل ممارسة هذا الحق الانتخابي انعكس بالحضور والاهتمام من جانب المصريين في الخارج وحرصهم الشديد على المشاركة في هذه العملية الانتخابية".

وأشار إلى الإجراءات والتسهيلات التي جرت في سلطنة عمان من أجل توفير جميع سبل الراحة للناخبين للإدلاء بأصواتهم في أجواء آمنة وهادئة، مشيدا بوعي أبناء الجالية المصرية واقبالهم على التصويت في المراحل السابقة وجولة الإعادة واعتزازهم بدور مجلس النواب في دعم البيئة التشريعية والرقابية بشكل عام.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم التوقيت المحلي لسلطنة عمان والسابعة بالتوقيت المصري، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية، في أول أيام جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 15 و16 ديسمبر الجاري بالخارج، في 139 مقرًا انتخابيًا في 117 دولة، وتجرى يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر في الداخل، ويتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد في 55 دائرة داخل 13 محافظة.
 

السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عمان بيئة آمنة إقبال المصريين في الخارج على جولة الإعادة مرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد