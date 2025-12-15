ميلان يمدد عقد نجمه 6 سنوات رسميا

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الاثنين، تمديد عقد لاعبه البلجيكي أليكسيس ساليميكرس، حتى صيف عام 2031، رسميًا.

العقد الجديد لساليميكرس هو عقد لمدة خمس سنوات، وسيبدأ سريانه اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وسيستمر بموجب شروطه الحالية حتى نهاية موسم 2025-2026.

كان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البلجيكي في صيف عام 2027، مما يعني أنه كان سيدخل الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده هذا الصيف لو لم يتم الاتفاق على تمديد جديد.

بحسب تقارير من صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، سيزيد راتب سايلمايكرز بأكثر من الضعف في عقده الجديد، حيث يتقاضى حاليًا 1.2 مليون يورو في الموسم الواحد، وسيرتفع هذا الرقم قريبًا إلى 3 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وجاء في بيان النادي: "يسر نادي ميلان أن يعلن أن أليكسيس ساليميكرس قد جدد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2031، اعتبارًا من 1 يوليو 2026" .

وأضاف: "منذ انضمامه إلى ميلان في يناير 2020، تطور أليكسيس في كل موسم، وبرز بفضل احترافيته وإيثاره وشعوره القوي بالانتماء، مجسداً قيم النادي داخل الملعب وخارجه".

ويعد ساليمايكرز ركيزة أساسية في تشكيلة ميلان منذ تعيين ماسيميليانو أليجري هذا الصيف، وقد شارك أساسيًا في جميع مباريات الدوري الـ 15 حتى الآن هذا الموسم، ولم يُستبدل قبل الدقيقة 90 إلا في أربع مناسبات فقط.