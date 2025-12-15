قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

كريم عاطف

أعلنت فورد عن خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى إعادة ترتيب أوراقها داخل السوق الأوروبية، عبر شراكة موسعة مع رينو، في محاولة واضحة لإنعاش المبيعات والعودة بقوة إلى فئة السيارات الصغيرة منخفضة السعر.

فورد التي غابت في السنوات الأخيرة عن هذا القطاع الحيوي في أوروبا، قررت هذه المرة ألا تخوض المعركة منفردة، بل بالاعتماد على أحد أنجح مشاريع رينو الحديثة في مجال السيارات الكهربائية.

ووفق الاتفاق الجديد، ستطلق فورد سيارتين كهربائيتين على الأقل مخصصتين حصريا للسوق الأوروبية، معتمدة على منصة AmpR الكهربائية التابعة لرينو، وهي نفس القاعدة الهندسية التي تقوم عليها طرازا رينو 4 ورينو 5 الجديدان.

السيارة الأولى تمثل عودة غير مباشرة لاسم أيقوني غاب عن المشهد، إذ ستكون بديل كهربائي بحجم السوبر ميني للسيارة التي أوقفت فورد إنتاجها في 2023، بعد تاريخ امتد لنحو خمسين عاما عبر ثمانية أجيال، هذه السيارة المرتقبة ينتظر ظهورها مطلع عام 2028، على أن يتم تصنيعها جنبا إلى جنب مع رينو 5 داخل مجمع ElectriCity في مدينة دواي الفرنسية.

أما الطراز الثاني، فسيكون كروس أوفر كهربائي مدمج، يعتمد بشكل مباشر على الأسس الهندسية لرينو 4، ليستهدف شريحة الباحثين عن سيارة عملية صغيرة بلمسة عائلية.

اللافت في هذه الخطوة أن فورد، التي تعاونت سابقا مع فولكس فاجن في تطوير طرازات كهربائية مبنية على منصة MEB، اختارت هذه المرة الابتعاد عن الحلول الألمانية، مفضلة منصة رينو الأصغر والأكثر ملاءمة للفئة الاقتصادية، بدلا من انتظار الجيل الصغير القادم من عائلة ID.

ورغم هذا التعاون التقني، شددت فورد على أن سياراتها الجديدة لن تكون مجرد نسخ معاد تغليفها من طرازات رينو، كما حدث مع بعض المشاريع المشتركة في السوق، الشركة تؤكد أن الهوية التصميمية، والمقصورة، وضبط الشاسيه، وحتى الإحساس الديناميكي، ستكون جميعها بروح فورد الخالصة.

تقنيا ستعتمد السيارات على مكونات مشتركة تشمل المحركات والبطاريات، مع توقعات بتقديم محركات أمامية بقوة تقارب 121 حصان للفئات القياسية، وإمكانية طرح نسخة رياضية قد تعيد إحياء اسم فييستا ST بقوة تصل إلى 215 حصان، كما ينتظر توفير بطاريات بسعات 40 و52 كيلوواط/ساعة.

فورد السوق الأوروبية رينو السيارات الصغيرة أوروبا السيارات الكهربائية

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

منتخب الأردن

الأردن يتقدم على السعودية بهدف نزار الرشدان في نصف نهائي كأس العرب 2025

المغرب

خالد الغندور يطرح سؤالاً بشأن كأس العرب

منتخب جنوب إفريقيا

مدرب جنوب إفريقيا يعتذر لمدافعه بعد تصريحات العنصرية

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

