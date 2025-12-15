شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

أعلنت فورد عن خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى إعادة ترتيب أوراقها داخل السوق الأوروبية، عبر شراكة موسعة مع رينو، في محاولة واضحة لإنعاش المبيعات والعودة بقوة إلى فئة السيارات الصغيرة منخفضة السعر.

فورد التي غابت في السنوات الأخيرة عن هذا القطاع الحيوي في أوروبا، قررت هذه المرة ألا تخوض المعركة منفردة، بل بالاعتماد على أحد أنجح مشاريع رينو الحديثة في مجال السيارات الكهربائية.

ووفق الاتفاق الجديد، ستطلق فورد سيارتين كهربائيتين على الأقل مخصصتين حصريا للسوق الأوروبية، معتمدة على منصة AmpR الكهربائية التابعة لرينو، وهي نفس القاعدة الهندسية التي تقوم عليها طرازا رينو 4 ورينو 5 الجديدان.

السيارة الأولى تمثل عودة غير مباشرة لاسم أيقوني غاب عن المشهد، إذ ستكون بديل كهربائي بحجم السوبر ميني للسيارة التي أوقفت فورد إنتاجها في 2023، بعد تاريخ امتد لنحو خمسين عاما عبر ثمانية أجيال، هذه السيارة المرتقبة ينتظر ظهورها مطلع عام 2028، على أن يتم تصنيعها جنبا إلى جنب مع رينو 5 داخل مجمع ElectriCity في مدينة دواي الفرنسية.

أما الطراز الثاني، فسيكون كروس أوفر كهربائي مدمج، يعتمد بشكل مباشر على الأسس الهندسية لرينو 4، ليستهدف شريحة الباحثين عن سيارة عملية صغيرة بلمسة عائلية.

اللافت في هذه الخطوة أن فورد، التي تعاونت سابقا مع فولكس فاجن في تطوير طرازات كهربائية مبنية على منصة MEB، اختارت هذه المرة الابتعاد عن الحلول الألمانية، مفضلة منصة رينو الأصغر والأكثر ملاءمة للفئة الاقتصادية، بدلا من انتظار الجيل الصغير القادم من عائلة ID.

ورغم هذا التعاون التقني، شددت فورد على أن سياراتها الجديدة لن تكون مجرد نسخ معاد تغليفها من طرازات رينو، كما حدث مع بعض المشاريع المشتركة في السوق، الشركة تؤكد أن الهوية التصميمية، والمقصورة، وضبط الشاسيه، وحتى الإحساس الديناميكي، ستكون جميعها بروح فورد الخالصة.

تقنيا ستعتمد السيارات على مكونات مشتركة تشمل المحركات والبطاريات، مع توقعات بتقديم محركات أمامية بقوة تقارب 121 حصان للفئات القياسية، وإمكانية طرح نسخة رياضية قد تعيد إحياء اسم فييستا ST بقوة تصل إلى 215 حصان، كما ينتظر توفير بطاريات بسعات 40 و52 كيلوواط/ساعة.