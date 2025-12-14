مواصفات احدث طرازات Li Auto ..تفاصيل

نظّمت شركة غبور، إحدى الكيانات الرائدة في قطاع السيارات بالسوق المصري، فعالية رسمية موسعة داخل ساحة قصر البارون بالقاهرة، وذلك للإعلان عن طرح أحدث طرازات علامة Li Auto الكهربائية.

وجاء تنظيم الحدث في إطار التوجّه الاستراتيجي للشركة نحو دعم انتشار المركبات الكهربائية وتعزيز البنية الحديثة لهذا القطاع في مصر، بما يتوافق مع التوجهات العالمية للتحول نحو النقل المستدام.

وخلال الفعالية، أعلنت الشركة رسميًا عن الأسعار المعتمدة لثلاثة طرازات جديدة، شملت L6 Pro بسعر 2,500,000 جنيه، و L7 Ultra بسعر 3,500,000 جنيه، و L9 Ultra بسعر 4,250,000 جنيه. كما قدّمت غبور عرضًا تفصيليًا للمزايا التقنية المتوفرة بطراز L7، والتي تضمنت مقعدًا للسائق مزودًا بخصائص تدليك عبر ثماني نقاط، ومنفذ كهرباء بقدرة 220 فولت، وثلاجة ذكية تعمل بنظام تحكم كهربائي، إلى جانب شاشة ترفيه خلفية بدقة 3K، وهي تجهيزات تعكس التوجّه المتقدم للعلامة في فئة المركبات الذكية.

كما استعرضت الشركة تفاصيل باقات الضمان المقدمة مع الطرازات الجديدة، والتي تشمل ضمانًا شاملاً للمركبة لمدة خمس سنوات أو 100 ألف كيلومتر، إلى جانب ضمان مخصص للبطارية ونظام التحكم الكهربائي لمدة ثماني سنوات أو 160 ألف كيلومتر. وتأتي هذه الضمانات في إطار التزام غبور بتوفير أعلى مستويات الاعتمادية وضمان جودة ما بعد البيع.

وتميزت الفعالية بطابع رسمي اتسم بالتنظيم الدقيق والعرض التقني المتكامل، مستفيدًا من القيمة التاريخية والمعمارية لقصر البارون، الذي منح الحدث حضورًا مؤسسيًا يعكس مكانة الشركة وريادتها. وتؤكد غبور من خلال هذا الإطلاق سعيها المستمر إلى دعم قطاع السيارات الكهربائية وتقديم منتجات تتسم بالجودة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تعزيز قدرات السوق المصري في هذا المجال الحيوي.