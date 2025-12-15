إبراهيم المعلم ضيف لميس الحديدي للحديث عن الثقافة والرياضة والوعي العربي

يحل المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي في حلقة خاصة من برنامج «الصورة» على قناة النهار، المقرر عرضها مساء الاثنين الساعة التاسعة مساءً.

وتستعرض الحلقة رحلة دار الشروق في صناعة القوة الناعمة، ودورها في تشكيل الوعي الثقافي العربي عبر عقود، من خلال حوار مفتوح يجمع بين الثقافة والرياضة.

وأكد المعلم في البرومو التشويقي للحلقة على أهمية التفاعل مع العصر، موضحًا: «لا بد أن نكون عنصرًا حيًا متفاعلًا مع الحضارة والثقافات المعاصرة»، في إشارة إلى رؤيته لدور المؤسسات الثقافية في مواجهة التحولات العالمية ومواكبة التطورات الثقافية والفكرية.

وكشف المعلم للمرة الأولى خلال الحلقة عن ذكريات شخصية مع كبار الكتاب والأدباء والمفكرين الذين ساهموا في تشكيل المشهد الثقافي المصري والعربي، إلى جانب حديثه عن رؤيته لمستقبل النادي الأهلي والمنتخب الوطني ومنظومة كرة القدم المصرية.

وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة حوارات برنامج «الصورة»، التي تفتح ملفات الفكر والثقافة والرياضة، وتسعى لتسليط الضوء على تجارب شخصية ومؤسساتية أثرت في صناعة الوعي العام وتعزيز الحوار الثقافي في المجتمع.