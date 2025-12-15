قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن

ترامب يُشيد بـ "البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: "أنقذ أرواحاً كثيرة ويرقد في المستشفى الآن"
ترامب يُشيد بـ "البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: "أنقذ أرواحاً كثيرة ويرقد في المستشفى الآن"
رينال عويضة

ترامب يصفه بـ "الرجل الشجاع جداً": إشادة أمريكية عليا بمواطن أسترالي تصدى لمنفذ الهجوم المسلح.

فعل بطولي يحول مسار المأساة: تقارير تؤكد أن تدخل البطل قلل بشكل كبير من عدد الضحايا المحتملين.

الأنظار تتجه نحو المستشفى: البطل يرقد لتلقي العلاج وسط دعوات عالمية بالشفاء العاجل وتكريم وطني.

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إشادة نادرة ومؤثرة إلى شخص مدني تصدى لمنفذ هجوم إطلاق نار وقع مؤخراً في أستراليا، مؤكداً أن العمل البطولي لهذا الشخص قد أنقذ عدداً كبيراً من الأرواح في واحدة من الهجمات الأكثر عنفاً التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وفي بيان صدر عن مكتبه، وصف ترامب هذا الشخص بـ "الشجاع جداً"، مضيفاً: "هذا الشخص أنقذ الكثير من الأرواح بفعلته، لكنه يرقد الآن في المستشفى، ندعو له بالشفاء العاجل". 

وقد لاقت هذه الإشادة اهتماماً عالمياً واسعاً، مسلطة الضوء على بطولة فردية غير عادية في مواجهة عنف عشوائي.

اللحظات الحاسمة في مركز التسوق

وفقاً للتقارير الأولية الواردة من سيدني، وقع الحادث المروع في وقت الذروة بمركز تجاري مزدحم. حيث بدأ منفذ الهجوم، الذي لم تُكشف هويته بعد، بإطلاق النار بشكل عشوائي، مسبباً حالة من الهلع والفوضى. وفي تلك اللحظة الحاسمة، وبينما كان الناس يفرون، اختار المدني الشجاع – الذي لم يُكشف اسمه لدواعٍ أمنية – أن يركض نحو مصدر الخطر بدلاً من الابتعاد عنه.

تشير شهادات الشهود إلى أن البطل استخدم جسده كدرع، وتمكن من تشتيت انتباه المهاجم، بل واستخدم قطعة أثاث أو طفاية حريق لمواجهة المسلح مباشرة، مما أدى إلى إصابته بعدة طلقات نارية. وعلى الرغم من إصابته البالغة، فإن تدخله المفاجئ والمتهور أفسح المجال أمام رجال الأمن للوصول إلى المكان وتحييد المهاجم، منهياً بذلك حمام الدم الذي كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير.

في هذا الصدد، أفاد المتحدث باسم الشرطة الأسترالية أن "بطولة هذا المواطن هي العامل الرئيسي الذي منع المأساة من التحول إلى كارثة وطنية"، مشيراً إلى أن تقديرات الأمن تشير إلى أن تصرفاته أنقذت ما لا يقل عن عشرات الأشخاص كانوا مختبئين بالقرب من منطقة المواجهة المباشرة.

إشادة ترامب والتركيز على البطولة

تُعد إشادة ترامب بحدث دولي من هذا النوع استثناءً للقاعدة. 

وقد علق محللون سياسيون بأن ترامب، المعروف بتركيزه على الخطاب الداخلي، استغل هذه اللحظة للتشديد على قيمة الشجاعة الفردية والوقوف في وجه الشر. وأكد البيان الرئاسي السابق على أن "العالم يحتاج إلى تذكر أن هناك دائماً أبطالاً مستعدين لتقديم التضحية لإنقاذ جيرانهم وأوطانهم".

تضيف هذه الإشادة بعداً دولياً لقصة المواطن الأسترالي، مما يرفع من مستوى الاهتمام به وبتضحياته.

وقد أثارت تعاطفاً غير مسبوق في الولايات المتحدة، التي غالباً ما تواجه حوادث إطلاق نار جماعية، مما جعل رسالة ترامب حول "تغيير مسار العنف بفعل فردي" تلقى صدى عميقاً.

حالة البطل ودعم المجتمع

يرقد البطل الآن في وحدة العناية المركزة بأحد مستشفيات سيدني، حيث يخضع لعمليات جراحية متعددة. وعلى الرغم من أن الأطباء وصفوا حالته بأنها خطيرة، فقد أكدوا استقرارها.

 وقد تحول المستشفى إلى مركز لتجمع الدعم العام، حيث وصلت آلاف الرسائل وباقات الزهور من مختلف أنحاء أستراليا والعالم.

أطلقت المجموعات المدنية الأسترالية حملة لجمع التبرعات لدعم عائلة البطل وتغطية تكاليف علاجه، وقد تجاوزت الحملة الأهداف المحددة في غضون ساعات قليلة، ما يعكس الاعتراف الشعبي بحجم تضحيته.

وتسعى الحكومة الأسترالية حالياً إلى اتخاذ إجراءات رسمية لتقديم أعلى وسام شرف مدني للشخص الذي أصبح رمزاً للتضحية المدنية في البلاد.

 وبصرف النظر عن خلفيات الحادث ودوافعه، فإن رسالة ترامب، وإن كانت مختصرة، رسخت القصة العالمية للبطل الذي خاطر بحياته لإنقاذ حياة الآخرين، مؤكداً أن البطولة الحقيقية تكمن في لحظات الخطر التي يختار فيها الإنسان نكران الذات.

وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى نتائج التحقيق في الهجوم المسلح، يبقى الأمل معلقاً على خروج البطل سالماً من المستشفى ليتلقى التكريم الذي يستحقه.


 

ترامب امريكا هجوم امريكا رينال عويضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

ترشيحاتنا

نزلات البرد

عشبة غير متوقعة تعالج نزلات البرد والسعال

تساقط الشعر

عشان تعرف تعالجه صح.. اكتشف أسباب تساقط الشعر

زيت بذر الكتان

زيت بذور الكتان يحمي من أمراض خطيرة

بالصور

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد