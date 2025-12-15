عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس

عادت الفنانة عبلة كامل إلى الظهور الإعلامي بعد فترة من العزلة، لتطمئن جمهورها على حالتها الصحية، ولتشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار علاجها على نفقة الدولة، بعد إجراء عدة عمليات طبية على نفقتها الخاصة.

وجاء ذلك خلال رسالة صوتية أرسلتها عبلة كامل إلى الإعلامية لميس الحديدي، عرضت في برنامج “الصورة” على قناة النهار، حيث أكدت الفنانة أنها بخير وتتمتع بصحة مستقرة، معربة عن امتنانها للفتة الإنسانية من الرئيس السيسي، واصفة القرار بـ”اللفتة الحنونة والهايلة”.

وتطرقت عبلة كامل في رسالتها إلى شائعات تداولها البعض بشأن احتياجها للعلاج أو للدعم المالي، موضحة أن ما نشر عنها لم يكن صحيحًا، وأنه سبب لها الحزن رغم تقديرها لمحبة جمهورها واهتمامهم بها.

وأرسلت الفنانة رسالة عتاب رقيقة للأشخاص الذين تحبهم، قائلة: “ليا عتاب على الناس اللي بحبهم جدًا، اللي قالوا إن عبلة كامل محتاجة فلوس ومحتاجة علاج، ومش لازم تتعالج رفقًا بالقلوب”، مؤكدة في الوقت نفسه روحها المتسامحة وختمت رسالتها بالقول: “على العموم أنا مسامحة، وكلنا نسامح بعض، وبأقول أنا معنديش صفحات على السوشيال ميديا ولما بحب أبلغ رسالة بابلغها بنفسي”.

وعكست كلمات عبلة كامل هدوءها وتقديرها لمشاعر جمهورها، مؤكدة أنها بخير وأن كل ما يثار حول حالتها الصحية لا أساس له من الصحة، في رسالة إنسانية مليئة بالاحترام والمودة.