جولة الإعادة| الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا عن تصويت المصريين بالخارج
ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في سيدني إلى 16 شخصا
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب
وزارة الاتصالات تنظم جلسة حوارية حول تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جلسة حوارية حول جهود وفرص تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة، وذلك بمشاركة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وحضور ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ناتلي با مديرة مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، ومشاركة عدد من السادة نواب المحافظين والسادة مديرو وممثلو إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات وكافة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدد من القيادات والعاملين من الوزارة والوكالة، وإدارة الجلسة من المهندس أحمد المغازي خبير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. 

وجاءت الجلسة على هامش فعاليات الإطلاق التجريبي لمنصة "GovInnover" المُخصصة لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة، وجاءت الجلسة فى إطار استكمال جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي الرقمي للمؤسسات الحكومية لبناء مصر الرقمية للوصول إلى حكومة ذكية تشاركية من خلال إعداد جيل مؤهل رقمياً من الكوادر الحكومية بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة، تنفيذًا للمستهدفات الرقمية والتنموية وتوجيهات القيادة السياسية نحو الاهتمام ببناء العاملين بالدولة رقميًا.

وشهدت الجلسة نقاشًا وتفاعلاً حول رؤية ومستهدفات ومنهجية وجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة من المتخصصين بإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي والعاملين من غير المتخصصين بتكنولوجيا المعلومات بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة، وذلك في ضوء إستراتيجية مصر الرقمية والإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي. كما تناولت الجلسة خريطة الفجوات المهارية والاحتياجات لكافة الجهات المشاركة من برامج تنمية القدرات الرقمية بالعاملين بها من المتخصصين وغير المتخصصين، فضلاً عن مقترحات الجهات المشاركة لتطوير منصة GovInnover وتعظيم الاستفادة منها في مرحلة الإطلاق التجريبي وما بعدها.

وأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن الوزارة تستهدف من خلال التطوير المؤسسي الرقمي خلق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية فى الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، وذلك من خلال التهيئة الرقمية للعاملين في الدولة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وضمان الاستخدام الآمن والمسئول للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، موضحة أن الوزارة تطبق منهجية هرمية لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءً من المعرفة والتثقيف مرورًا بتعزيز المهارات ووصولاً إلى تعميق التخصص ودعم التميز والإبداع التكنولوجي.

وكشفت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن منصة "GovInnover" تم تصميمها وتطويرها للعاملين بالدولة لسد الفجوات المعرفية والمهارية الرقمية، وتعتبر خطوة عملية تتجاوز القيود المكانية واللوجستية نحو مستقبل حكومي رقمي متكامل. وأشارت إلى أن المنصة ستشكّل قناة جديدة للتمكين الرقمي للعاملين بالدولة قائمة على ترسيخ فكرة التعلم المستمر كأسلوب حياة لتعزيز قدراتهم ومشاركتهم الرقمية لاستيعاب مشروعات الرقمنة والذكاء الإصطناعي واستدامتها، وتحقيق التميز التشغيلي الرقمي للمؤسسات، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة؛ لنصل معاً إلى بناء الجمهورية الجديدة الذكية.

وأوضح ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ أن التعاون بين وزارة الاتصالات المصرية والوكالة ساهم على مدار سنوات فى دعم التحول الرقمي في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تطوير دليل إجراءات عمل موحد لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي، وتنظيم ورش عمل لتنمية القدرات الرقمية العامة والتخصصية القيادات والعاملين بالدولة، وتوفير الدعم الفني لضمان استدامة الرقمنة وتطبيق المعايير العالمية لتحقيق التميز التشغيلي في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، بما يساهم في تحقيق استراتيجية مصر الرقمية و يأتي ذلك في اطار مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة المنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية.

 جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ خطة متكاملة لنشر الثقافة الرقمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من المتخصصين وغير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات. وانتهت الوزارة حتى ديسمبر 2025 من رفع الوعي الرقمي لنحو مليون و400 ألف من العاملين بالدولة والمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وتم تدريب غالبية العاملين والقيادات بالجهاز الإدارة للدولة بإجمالي (178133) شهادة تدريبية، حيث تم تدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي (74531) شهادة تدريبية. كما تم تنفيذ مجموعة من البرامج التخصصية لتنمية المهارات الرقمية للقيادات والعاملين بإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بواقع (10326) شهادة تدريبية. وعلاوة على ذلك، تم تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظات والمديريات التابعة والهيئات العامة والعاملين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بواقع (81481) شهادة تدريبية.

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

كنز لصحتك.. تناول السلمون مرة أسبوعيا واكتشف فوائده

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

