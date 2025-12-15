قطر تطلق تحذيرات قصوى: سوء الأحوال الجوية قد يتطور إلى أمطار رعدية مع تدني ملحوظ في الرؤية

أطلقت دولة قطر تحذيرات عاجلة ومشددة لمواطنيها والمقيمين فيها، إثر توقعات رسمية بتعرض البلاد لموجة من سوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة، وفقاً للتنبيهات الجوية الأخيرة. وقد أشار التحذير إلى أن فرص هطول الأمطار قد تتطور إلى أمطار رعدية، مصحوبة بتقلبات جوية أخرى تزيد من خطورة الوضع. ويُعد العنصر الأبرز في هذه التحذيرات هو الإشارة إلى احتمالية تدني منسوب الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ، مما يشكل خطراً مباشراً على حركة المرور وسلامة الطرق السريعة والرئيسية في البلاد.

يتوقع خبراء الأرصاد أن تؤدي السحب الرعدية، في حال تكونها وتطورها، إلى هطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة، مما يزيد من احتمالية حدوث تجمعات كبيرة للمياه في المناطق المنخفضة.

وبالنسبة لقطر، قد يؤدي هذا النوع من الأمطار الغزيرة إلى تعطيل مؤقت للحركة المعتادة في بعض الشوارع والأنفاق. كما يُتوقع أن تكون الأمطار مصحوبة برياح نشطة مفاجئة قد تصل سرعتها إلى مستويات عالية خلال فترات العواصف الرعدية، مما يفرض تحديات إضافية على الملاحة البحرية وجميع الأنشطة الخارجية.

ودعت الإدارة العامة للمرور في قطر قائدي المركبات إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر.

وشملت الإرشادات ضرورة خفض السرعة عند القيادة، خاصة مع انخفاض مستوى الرؤية المفاجئ، وزيادة مسافة الأمان بين المركبات لمنع حوادث الاصطدام.

كما دعت إلى تجنب السير في المناطق التي عُرفت سابقاً بتجمع المياه فيها، وعدم المجازفة بعبور السيول أو الأودية.

ناشدت الجهات المعنية الجمهور بضرورة متابعة النشرات الجوية والتنبيهات الصادرة عن الأرصاد الجوية بشكل مستمر، والامتثال لإرشادات الدفاع المدني، الذي فعّل خطط الطوارئ للتعامل مع أي بلاغات أو حوادث قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية.

ويأتي هذا الاستنفار في إطار جهود الدولة لضمان الأمن والسلامة العامة خلال موسم التقلبات الجوية، حيث تولي السلطات القطرية أهمية قصوى لحماية الأرواح والممتلكات من أي تداعيات محتملة لسوء الأحوال الجوية.



