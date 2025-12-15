قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر تطلق تحذيرات قصوى: سوء الأحوال الجوية قد يتطور إلى أمطار رعدية مع تدني ملحوظ في الرؤية

قطر تطلق تحذيرات قصوى: سوء الأحوال الجوية قد يتطور إلى أمطار رعدية مع تدني ملحوظ في الرؤية
قطر تطلق تحذيرات قصوى: سوء الأحوال الجوية قد يتطور إلى أمطار رعدية مع تدني ملحوظ في الرؤية

أطلقت دولة قطر تحذيرات عاجلة ومشددة لمواطنيها والمقيمين فيها، إثر توقعات رسمية بتعرض البلاد لموجة من سوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة، وفقاً للتنبيهات الجوية الأخيرة. وقد أشار التحذير إلى أن فرص هطول الأمطار قد تتطور إلى أمطار رعدية، مصحوبة بتقلبات جوية أخرى تزيد من خطورة الوضع. ويُعد العنصر الأبرز في هذه التحذيرات هو الإشارة إلى احتمالية تدني منسوب الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ، مما يشكل خطراً مباشراً على حركة المرور وسلامة الطرق السريعة والرئيسية في البلاد.

يتوقع خبراء الأرصاد أن تؤدي السحب الرعدية، في حال تكونها وتطورها، إلى هطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة، مما يزيد من احتمالية حدوث تجمعات كبيرة للمياه في المناطق المنخفضة.

 وبالنسبة لقطر، قد يؤدي هذا النوع من الأمطار الغزيرة إلى تعطيل مؤقت للحركة المعتادة في بعض الشوارع والأنفاق. كما يُتوقع أن تكون الأمطار مصحوبة برياح نشطة مفاجئة قد تصل سرعتها إلى مستويات عالية خلال فترات العواصف الرعدية، مما يفرض تحديات إضافية على الملاحة البحرية وجميع الأنشطة الخارجية.

ودعت الإدارة العامة للمرور في قطر قائدي المركبات إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر.

 وشملت الإرشادات ضرورة خفض السرعة عند القيادة، خاصة مع انخفاض مستوى الرؤية المفاجئ، وزيادة مسافة الأمان بين المركبات لمنع حوادث الاصطدام.

كما دعت إلى تجنب السير في المناطق التي عُرفت سابقاً بتجمع المياه فيها، وعدم المجازفة بعبور السيول أو الأودية.

ناشدت الجهات المعنية الجمهور بضرورة متابعة النشرات الجوية والتنبيهات الصادرة عن الأرصاد الجوية بشكل مستمر، والامتثال لإرشادات الدفاع المدني، الذي فعّل خطط الطوارئ للتعامل مع أي بلاغات أو حوادث قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية.

 ويأتي هذا الاستنفار في إطار جهود الدولة لضمان الأمن والسلامة العامة خلال موسم التقلبات الجوية، حيث تولي السلطات القطرية أهمية قصوى لحماية الأرواح والممتلكات من أي تداعيات محتملة لسوء الأحوال الجوية.


 

قطر الطقس الأحوال الجوية رينال عويضة تحذيرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

ترشيحاتنا

محمد رزق

شركة إيونز للتطوير العقاري توقيع بروتوكول إسكان لضباط الشرطة في التجمع الخامس

جانب من الاجتماع

مصر والكويت تبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالي البترول والتعدين

جانب من الاجتماع

وزير البترول: فرص للتعاون بين مصر والكويت في مجالات التكرير ومجمعات البتروكيماويات

بالصور

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد