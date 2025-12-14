ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: الجراد أحد الأدلة على الإعجاز العلمي في القرآن

عقد الجامع الأزهر اليوم الأحد، ملتقى التفسير ووجوه الإعجاز القرآني الأسبوعي تحت عنوان: "مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن خلق الحشرات "الجراد أنموذجًا".

وجاء ذلك بحضور كل من د. محمد حسن، أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الأزهر، ود. مصطفى إبراهيم، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة الأزهر، وأدر الملتقى الإعلامي علاء العرابي.

تفاصيل ملتقى التفسير بالجامع الأزهر

في مستهل الملتقى، أوضح الدكتور محمد حسن، أن نظرة القرآن والسنة إلى الجراد تدور بين كونه نعمة وكونه نقمة، وذلك في دائرتين أساسيتين، الدائرة الأولى (النعمة)، تتمثل في جواز الاستفادة من الجراد في الدنيا وأكله، حيث يعتبر في حكم السمك لخروجه من البحر، ولذلك أجمع الفقهاء على حل أكله وطهارته، أما الدائرة الثانية (النقمة)، فتظهر حين يحل الجراد بأعداد هائلة على مزارع الناس فيفسد الزرع والثمار، لهذا السبب، أجمع جمهور الفقهاء على جواز قتله ومقاومته؛ لأن في قتله دفعًا للضرر وحفاظًا على الزروع التي هي مصدر قوت الإنسان.

وأوضح الدكتور محمد حسن أن القرآن الكريم قد صور النهاية الحتمية للطغيان والتمادي في الكفر من خلال قصة فرعون، فبعد أن تكبر فرعون في الأرض وتمادى في جبروته، حتى وصل به الأمر إلى قتل السحرة، فأرسل الله تعالى إليه وإلى قومه الآيات المتتابعة كنذر وعقوبة، وقد كانت هذه الآيات قال تعالى: "فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ".

من جانبه، وقال الدكتور مصطفى إبراهيم إن القرآن الكريم يشتمل على جميع الحقائق العلمية التي توصل إليها العلم الحديث، فلو نظرنا إلى الجراد في قوله تعالى: " فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ"، وهذا الترتيب منطقي؛ فالطوفان سيغرق كل شيء على ضفاف النيل، ثم يأتي الجراد بكميات هائلة ليأكل الثمار والزروع، ثم ينتشر بينهم القمل مسببًا الحمى، وتنمو الضفادع نتيجة البرك الراكدة المترسبة من الفيضان، ويأتي أخيرًا "الدم"، وهي نوع من الطفيليات يسبب نزيف الدم، مشيرا إلى المولى شبه خروج الناس للبعث في مشهد مهيب بقوله تعالى: "خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ" قال يخرجون من الأجداث وليس القبور، لأن هناك من لم لم تدفن في القبول كما في حالات حرق الجثث، وشبههم بالجراد دلالة إلى العدد الهائل الذي يخرج من الأرض في وقت واحد، فكما أن أسراب الجراد لا تحصى، فكذلك حال الخلائق يوم البعث.

وأوضح أن العلم الحديث قد أثبت أن الجراد يحتوي على نسب بروتينات أعلى من سائر الحيوانات الأخرى، وهو ما يفسر إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لأكله، حيث قال: "أُحِلَّتْ لنا ميتتان ودمان: الجرادُ والحيتانُ، والكبدُ والطِّحالُ"، بالإضافة كذلك إلى أن الجراد ليس مجرد غذاء، بل هو علاج لبعض الأمراض المستعصية، وهناك تجارب أثبتت أن استخدامه مع مركبات بعينها يساهم في تحقيق الشفاء من بعض الأمراض المستعصية بنسبة كبيرة.

يذكر أن ملتقى التفسير ووجوه الإعجاز القرآني يعقد الأحد من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ويهدف الملتقى إلى إبراز المعاني والأسرار العلمية الموجودة في القرآن الكريم، ويستضيف نخبة من العلماء والمتخصصين.