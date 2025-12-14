رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

أصدر محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا رسميًا عبر محاميه مصطفى أبو العلا، للرد على ما أُثير بشأن استخدام توكيل منتهٍ في أزمته مع المنتج محمد الشاعر.





وأكد البيان صدور حكم قضائي نهائي يثبت صحة وسريان العقد المؤرخ في 10 نوفمبر 2018، وسلامة التوكيل المستخدم في تحريره.





وأوضح أن المحكمة حسمت الجدل حول تاريخ العقد، ونفت بشكل قاطع أي مزاعم تتعلق بالتزوير أو الاعتماد على توكيل ملغى.





وشدد البيان على أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتهدف فقط إلى إثارة البلبلة، مؤكدًا سلامة الموقف القانوني لمحمد عبد الوهاب بالكامل.





