مفتي الجمهورية ينعى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق

نعى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله، الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر، الذي انتقل إلى جوار رب كريم بعد مسيرة وطنية وعلمية حافلة بالعطاء والإخلاص.

وأكد مفتي الجمهورية أن الراحل - رحمه الله - كان عَلَمًا بارزًا من أعلام الفكر والثقافة، وأحد أبرز المؤرخين المصريين، وكان قامة وطنية مخلصة أسهم بعلمه وفكره في خدمة الثقافة المصرية، وفي ترسيخ قيم الوعي والانتماء، ضاربًا مثالًا وأنموذجًا للعالم المثقف الذي جمع بين المعرفة والمسؤولية العامة، تاركًا خلفه إرثًا علميًّا رصينًا أسهم في إثراء المكتبة المصرية والعربية.

وتقدّم مفتي الجمهورية بخالص العزاء، وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، وزملائه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.