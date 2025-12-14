قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع شركة "المانع" القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام بالسخنة
النيابة تنتدب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع فى قضية أرض نادي الزمالك
إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه
بحضور فوده والأشموني.. وزير الشباب والزملوط يفتتحان نادي الرماية بالوادي الجديد
قطر تدين هجوم سيدني: نعارض العنف والإرهاب بغض النظر عن الأسباب والدوافع
انقاذ 6 أطفال والبحث عن مفقود في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالإسكندرية
هالاند يتقدم لـ السيتي ضد كريستال بالاس بهدف فى الشوط الأول
الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في سيدني
مرموش بديلا .. تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
خارجية الاحتلال: مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في هجوم سيدني
محافظ كفر الشيخ يناقش سبل مواجهة ظاهرة الكلاب الحرة والوقاية من السعار
بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

كلية الشرطة
كلية الشرطة
مصطفى الرماح

بدأ الطلاب المقبولين فى كلية الشرطة للعام 2025/2026، تلقى رسائل ومكالمات هاتفية لابلاغهم بقبولهم للالتحاق بالكلية، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي المباشر.

بعد إعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة كلية الشرطة 2025

واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجى الحقوق للعام الدراسى 2025/ 2026.

وأعلن اللواء نضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأكاديمية، بحضور مدير كلية الشرطة وقيادات الأكاديمية، أن إجمالي عدد المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة بلغ 48 ألفا و63 طالبا، منهم 26 ألفا و262 ألف طالبا من الثانوية العامة، 13 ألف و828 طالب من الحاصلين على الليسانس في الحقوق (ذكور، اناث)، و6900 من الحاصلين علي المؤهلات الجامعية (ذكور، واناث)، و1073 من الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية (اناث).

بلغ أعداد المتقدمين من طلبة الثانوية العامة 23288 طالبا، والمتقدمين من الثانوية الأزهرية 1648 طالبا، والمتقدمين من الحاصلين علي الثانوية الأجنبية 301 طالبا، والمتقدمين الحاصلين على الدبلومة الأجنبية 1001 طالبا، والمتقدمين من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 24 طالبا.

وأضاف أن اجمالي عدد المتقدمين من المنطقة المركزية بلغ 11 الفاً و243 طالبا، واجمالي عدد المتقدمين من الوجه البحري بلغ 21 ألفا و841 طالبا، ومن الوجه القبلي 13 الفاً و675 طالبا، ومن محافظات القناة وسيناء 1304 طالبا.

وتابع: "بالنسبة للطلبة المتقدمين الحاصلين على ليسانس الحقوق، فبلغ عددهم 13 الفاً و828 طالبا، منهم 11 ألف و432 طالبا و2396 طالبة".

وأضاف أنه بالنسبة للطلبة المتقدمين الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية، فبلغ عددهم 1073 طالبة.
وأشار مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، الى أن اجمالي المتقدمين لكشف الهيئة هذا العام، بلغ 16978 طالبا، لافتا الى أن المستهدف قبولهم منهم بلغ 2757 طالبا وطالبة.

واوضح رئيس أكاديمية الشرطة أن من بينهم 1000 طالب من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة وما يماثلها، و1350 من الحاصلين علي ليسانس الحقوق، و50 طالبة من الحاصلين علي بكالوريوس تربية رياضية، و221 طالب وطالبة من الخاصلين علي المؤهلات الجامعية.

وأكد أنه تم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في اجراء الاختبارات، ورصد نتائجها، لترتيب الطلاب وفقا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات، وقبول العدد المستهدف بصورة الية، دون تدخل لأى عنصر بشري.

كلية الشرطة نتيجة كلية الشرطة نتيجة كلية الشرطة 2025 معرفة نتيجة كلية الشرطة نتيجة أكاديمية الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

صورة أرشيفية

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس

دواجن وبيض

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

أرشيفية

«المصل واللقاح» يحذر: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة من الأعوام السابقة

ترشيحاتنا

المبكبكة

أكلة لذيذة وشعبية .. طريقة عمل المكرونة المبكبكة

مني زكي

أبيض أنيق .. منى زكي تتألق بفستان في أحدث ظهور

دينا الشربيني وأحمد السعدني

بعد مسلسل لا ترد ولا تستبدل .. احترس هذه مضاعفات الفشل الكلوي

بالصور

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل بالذكاء الاصطناعي في أحدث كليباته.. فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد