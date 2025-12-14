بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

بدأ الطلاب المقبولين فى كلية الشرطة للعام 2025/2026، تلقى رسائل ومكالمات هاتفية لابلاغهم بقبولهم للالتحاق بالكلية، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي المباشر.

بعد إعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة كلية الشرطة 2025

واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجى الحقوق للعام الدراسى 2025/ 2026.

وأعلن اللواء نضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأكاديمية، بحضور مدير كلية الشرطة وقيادات الأكاديمية، أن إجمالي عدد المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة بلغ 48 ألفا و63 طالبا، منهم 26 ألفا و262 ألف طالبا من الثانوية العامة، 13 ألف و828 طالب من الحاصلين على الليسانس في الحقوق (ذكور، اناث)، و6900 من الحاصلين علي المؤهلات الجامعية (ذكور، واناث)، و1073 من الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية (اناث).

بلغ أعداد المتقدمين من طلبة الثانوية العامة 23288 طالبا، والمتقدمين من الثانوية الأزهرية 1648 طالبا، والمتقدمين من الحاصلين علي الثانوية الأجنبية 301 طالبا، والمتقدمين الحاصلين على الدبلومة الأجنبية 1001 طالبا، والمتقدمين من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 24 طالبا.

وأضاف أن اجمالي عدد المتقدمين من المنطقة المركزية بلغ 11 الفاً و243 طالبا، واجمالي عدد المتقدمين من الوجه البحري بلغ 21 ألفا و841 طالبا، ومن الوجه القبلي 13 الفاً و675 طالبا، ومن محافظات القناة وسيناء 1304 طالبا.

وتابع: "بالنسبة للطلبة المتقدمين الحاصلين على ليسانس الحقوق، فبلغ عددهم 13 الفاً و828 طالبا، منهم 11 ألف و432 طالبا و2396 طالبة".

وأضاف أنه بالنسبة للطلبة المتقدمين الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية، فبلغ عددهم 1073 طالبة.

وأشار مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، الى أن اجمالي المتقدمين لكشف الهيئة هذا العام، بلغ 16978 طالبا، لافتا الى أن المستهدف قبولهم منهم بلغ 2757 طالبا وطالبة.

واوضح رئيس أكاديمية الشرطة أن من بينهم 1000 طالب من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة وما يماثلها، و1350 من الحاصلين علي ليسانس الحقوق، و50 طالبة من الحاصلين علي بكالوريوس تربية رياضية، و221 طالب وطالبة من الخاصلين علي المؤهلات الجامعية.

وأكد أنه تم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في اجراء الاختبارات، ورصد نتائجها، لترتيب الطلاب وفقا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات، وقبول العدد المستهدف بصورة الية، دون تدخل لأى عنصر بشري.