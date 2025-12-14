خلافات عائلية.. سائق يعتدي على شقيقة زوجته بسلاح أبيض داخل شركة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخص بالتعدى على موظفة بسلاح أبيض بإحدى الشركات الخاصة محل عملها بالإسكندرية .
بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من (موظفة بشـركة تمويل مشروعات صغيرة - مقيمة بمنطقة بدائرة القسم) بقيام زوج شقيقتها (سائق - مقيم بذات الدائرة) بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثاً إصابتها بجرح قطعى بالوجه حال تواجدها بالشركة محل عملها لخلافات عائلية بينهما .
أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته الأداة المُستخدمة فى التعدى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .