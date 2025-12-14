قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم.. سعر عيار 21 بالمصنعية الآن
بعد اغتيال رائد سعد.. محلل: استهدافات غزة نتاج الاحتلال وتواطؤ المجتمع الدولي
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس
بعد الاعتذار وتنازل نادي الزمالك.. الأعلى للإعلام يحفظ شكوى ضد خالد طلعت
يناشد المسئولين.. ابن جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص
الشرطة الأسترالية تكشف المعلومات الأولية عن مرتكبي حادث سيدني
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
مجـ.ـزرة على شاطئ بوندي.. 12 قتـ.ـيـلًا وإصابة 29 في هجوم استهدف اليهود الأستراليين
أمم إفريقيا تضرب البريميرليج.. سندرلاند الأكثر تضررًا من الغيابات
خسوف كلي للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموي
مواعيد مباريات الزمالك فى كأس عاصمة مصر
خلافات عائلية.. سائق يعتدي على شقيقة زوجته بسلاح أبيض داخل شركة بالإسكندرية

كتب – مصطفى الرماح :

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخص بالتعدى على موظفة بسلاح أبيض بإحدى الشركات الخاصة محل عملها بالإسكندرية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من (موظفة بشـركة تمويل مشروعات صغيرة - مقيمة بمنطقة بدائرة القسم) بقيام زوج شقيقتها (سائق - مقيم بذات الدائرة) بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثاً إصابتها بجرح قطعى بالوجه حال تواجدها بالشركة محل عملها لخلافات عائلية بينهما .

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته الأداة المُستخدمة فى التعدى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

