تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين

قضت محكمة مدينة نصر، بمعاقبة مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، و5 مسؤولين آخرين بالسجن المؤبد لاتهامهما بتقاضي رشوة واستغلال مناصبهم الوظيفية لتحقيق منافع بالمخالفة للقانون.

تفاصيل أمر إحالة المتهمين

وجاء في أمر إحالة المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم موظفين عموميين استغلوا سلطاتهم الوظيفية وطلبوا عطايا ومزايا مقابل أداء أعمال من صميم اختصاصهم، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.

كما أن المتهم الأول طلب تحمل نفقات سفر نجله للدراسة بالخارج بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، إلى جانب تعيينه بإحدى الشركات ، وعن المتهم الثاني طلب بناء عقار مملوك له بتكلفة بلغت مليوني جنيه، فضلًا عن تعيينه محاضرًا بإحدى الجامعات الخاصة ومستشارًا قانونيًا لإحدى الشركات.

كما طلب المتهم الثالث نسبة 20% من أرباح أحد المشروعات المزمع إقامتها، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة “كينج ماريوت”، وتسريب كراسة الشروط والمواصفات قبل طرحها رسميًا.

بصفته المتهم الرابع، مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية واستشاريًا لمزرعة الرطمة السمكية، طلب وأخذ عطايا مالية بلغت مليون جنيه، كما تسلم شيكًا بنكيًا بقيمة 150 ألف جنيه، نظير إنهاء إجراءات الموافقة على تأجير إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة، كما أن المتهم الخامس لعب دور الوسيط في طلب وتحصيل الرشاوى، وساهم في تمرير المنافع غير المشروعة لباقي المتهمين في الوقائع محل الاتهام.