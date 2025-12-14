مساعد تربي يعاني من أزمة نفسية لوفاة ابنته.. الداخلية تكشف تفاصيل نبش مقبرة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعرض مقبرة للنبش من قِبل مجهولين بالدقهلية .

بالفحص تبين أن المقبرة خاصة "بإحدى السيدات" متوفاة حديثاً وبإستدعاء أهليتها (والدها وزوجها – مقيمان بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) قررا بأنه بتاريخ 11/ الجارى أثناء زيارتهما للمتوفاة لاحظا وجود تلفيات بالعين الخاصة بالمقبرة وعقب تأكدهما من سلامة الجثمان بالمقبرة قاموا بغلقها مرة أخرى ، وفى وقت لاحق قاما بمعاودة زيارة المتوفاة ولاحظا تكرار الواقعة ، وعلموا من إحدى أقاربهما بتواجد (مساعد تربى) أمام المقبرة المشار إليها على فترات.

أمكن ضبط الأخير – مقيم بدائرة المركز ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ولم يعلل سبباً لذلك، وأفاد التربى الخاص بالمقابر بأنه يعانى من إضطرابات نفسية وعصبية عقب وفاة كريمتة ويقيم بصفة دائمة بالمقابر .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.