قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم: إجراءات قانونية جارية ضد كل من ثبت تقصيره في حادثة مدارس النيل الدولية
تفاوض مباشر.. المصري يقترب من حسم صفقة البنك الأهلي | خاص
جولة الإعادة| الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا عن تصويت المصريين بالخارج
ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في سيدني إلى 16 شخصا
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة

التحويل على إنستاباي
التحويل على إنستاباي
عبد العزيز جمال

يهتم الكثيرون بمعرفة رسوم التحويل على إنستاباي ، حيث يعد تطبيق "إنستاباي" واحدًا من أبرز الحلول الرقمية في مصر التي تسهل عمليات التحويل اللحظي للأموال، مما يجعل التعاملات المالية أكثر سهولة وسرعة.

وقد شهد التطبيق إقبالًا كبيرًا منذ إطلاقه في أبريل 2022، ويبحث الكثيرون عن تفاصيل رسوم التحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن تثبيت سعر الفائدة.
 

قرار البنك المركزي

في 20 نوفمبر 2025، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير، حيث أبقت على عائد الإيداع عند 21%، وعائد الإقراض لليلة واحدة عند 22%، بالإضافة إلى تثبيت العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%.

تطبيق إنستاباي

كما أبقي البنك المركزي علي سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%.

قال البنك المركزي إن ذلك القرار جاء انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. 

ويبحث الجميع عن إجابة السؤال الأشهر : ما رسوم التحويل على إنستاباي حاليا    ، حيث أن الرسوم لم تتغير منذ أن تم تطبيقها بدءا من 1 أبريل 2025 ، وهو ما سنوضحه في هذا التقرير.

رسوم إنستاباي الجديدة 

وكانت شبكة المدفوعات اللحظية أعلنت فرض رسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما فى ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

تفاصيل رسوم انستاباي 

وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق إنستاباي لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة.

كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.
 

إنستاباي

قيمة رسوم انستاباي 

عند تحويل 500 جنيه: رسوم 50 قرشًا.

عند تحويل 1000 جنيه: رسوم 1 جنيه.

عند تحويل 5000 جنيه: رسوم 5 جنيهات.

عند تحويل 20،000 جنيه أو أكثر حتى 70000: رسوم 20 جنيهًا حدًّا أقصى.

رسوم تحويل 1000 جنيه على إنستاباي

ويبحث البعض عن رسوم تحويل 1000 جنيه عبر انستاباي ، وسيكلفك هذا المبلغ رسوم بقيمة جنيه واحد فقط . 

رسميًا .. حدود السحب من إنستاباي InstaPay بعد قرار البنك المركزي

 

تطبيق رسوم انستاباي الجديدة

وتأتى هذه الخطوة فى ظل التوسع الكبير الذى يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه فى أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.
 

سبب فرض رسوم على انستاباي

وأعلن البنك المركزي المصري أسباب تطبيق رسوما على خدمات إنستاباي للتحويلات اللحظية للأموال والاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب بداية من أول أبريل الماضي لأول مرة منذ تدشينه قبل 3 سنوات.

وأوضح المركزي في بيان منشور على صفحة إنستاباي الرسمية على فيسبوك، أن الرسوم هدفها تحسين جودة الخدمات لضمان استدامة العمليات بكفاءة وجودة عالية.

وأوضح المركزي أن هذا الإعلان يأتي في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

حدود السحب من إنستاباي InstaPay Egypt

يبحث الكثير عن حدود السحب من إنستاباي InstaPay Egypt ، بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس في  اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي.

حدود السحب من إنستاباي InstaPay

حدود السحب من تطبيق إنستاباي

ويشغل بال الكثير حدود السحب من تطبيق إنستا باي ، بعد تعديل الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية والحد الأقصى للمعاملة الواحدة على التطبيق الرقمي، وفق القواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية، إنستا باي، أو المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

حدود السحب في تطبيق إنستاباي

في آخر تحديث للبنك المركزي المصري، تتفاوت حدود السحب من تطبيق إنستا باي InstaPay Egyptبين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه، أما على مدار الشهر فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي إنستاباي، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

حدود السحب من إنستا باي InstaPay

طريقة تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي»

-يتم فتح التطبيق ثم الضغط على «إرسال نقود”.

-يتم في الخطوة التالية الضغط على «رقم الهاتف”.

-بعد الضغط على رقم الهاتف يتم الضغط على علامة «حساب بنكي”.

-بعد إجراء الخطوات السابقة يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «رقم الهاتف، المبلغ” ثم الضغط على «التالي”.

-تتم مراجعة بيانات التحويل.

-يتم إدخال الرقم السري IPN PINالمكون من 6 أرقام، ثم الضغط على «إدخال».

-وسيتم التحويل بنجاح

عدد مستخدمي انستاباي

وبحسب البنك المركزي بلغ عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي أكثر من 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين.

ماذا أفعل عند تحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي؟

قد يتعرض البعض إلى عملية تحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي،  قد يبدو الأمر محبطًا، لكن لا تقلق، فهناك إجراءات رسمية يمكنك اتباعها لاسترجاع أموالك بنجاح كي لا تضيع عليك.

ما هو إنستاباي؟

يُعد إنستاباي جزءًا من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أطلقها البنك المركزي المصري في أبريل 2022، بهدف تسهيل عمليات التحويل المالي اللحظي على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، مما يجعله بديلاً عمليًا للمدفوعات النقدية.

 

خطوات استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ عبر إنستاباي

إذا قمت بتحويل أموال عن طريق الخطأ، يمكنك اتباع هذه الخطوات لاسترجاعها:

1. التواصل مع المستلم مباشرة

إذا كان الشخص الذي استلم المبلغ بالخطأ تعرفه شخصيًا، حاول التواصل معه بهدوء واطلب استرجاع الأموال. غالبًا ما يكون الحل الودي هو الأسرع والأسهل.

2. الاتصال بالبنك الخاص بك

إذا لم تتمكن من استرداد الأموال عبر المستلم، قم فورًا بالتواصل مع البنك الذي أجريت التحويل من خلاله.

  • قدم تفاصيل المعاملة مثل رقم التحويل، التاريخ، الوقت، واسم المستلم.
  • بعض البنوك تتيح إلغاء التحويلات الخاطئة أو استرجاعها في حالات معينة وفقًا للسياسات المعمول بها.

3. التواصل مع دعم تطبيق إنستاباي

إذا لم يتمكن البنك من مساعدتك، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء في إنستاباي عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني المخصص للدعم الفني.

  • احتفظ بجميع بيانات التحويل، فقد يُطلب منك تقديمها لدعم موقفك.

4. تقديم شكوى للبنك المركزي المصري

في حال عدم التوصل إلى حل من خلال البنك أو إنستاباي، يمكنك تقديم شكوى رسمية للبنك المركزي المصري.

  • قد يتدخل البنك المركزي لمتابعة النزاعات المالية بين العملاء والمؤسسات المالية، خاصة إذا كان هناك خلل واضح في عملية التحويل.

5. اللجوء إلى القضاء كحل أخير

إذا فشلت جميع المحاولات السابقة، يمكنك التوجه إلى القضاء لاسترداد أموالك.

  • يُنصح باستشارة محامٍ مختص لرفع دعوى قضائية ضد المستلم.
  • اجمع كل الأدلة الداعمة مثل إيصالات التحويل والمراسلات مع البنك أو تطبيق إنستاباي لتعزيز موقفك القانوني.

نصائح لتجنب التحويلات الخاطئة مستقبلاً

  • تأكد من إدخال رقم الحساب أو رقم الهاتف الصحيح قبل إتمام التحويل.
  • استخدم ميزة مراجعة تفاصيل المستلم قبل تأكيد الدفع.
  • قم بإرسال مبالغ صغيرة تجريبية عند التعامل مع حسابات جديدة

 

معلومات مهمة عن إنستاباي

يجب على العملاء معرفة بعض المعلومات المهمة عن التطبيق قبل الاشتراك وإجراء المعاملات النقدية:

-البريد المصري غير مشترك في إنستاباي.

-خدمة سحب أموال من البرنامج عن طريق ATM غير متوفرة حاليًا.

-غير متاح إضافة فيزا المشتريات على تطبيق إنستا باي.

-لا يصلح التحويل من المحفظة للبرنامج لكن يصلح العكس.

-يتيح إنستا باي التحويل إلى محفظة أو حساب بنكي.

- لا يفرض إنستا باي أي رسوم على جميع التحويلات.

خدمات ومميزات يقدمها إنستاباي

يقدم التطبيق عددا من الخدمات للمستخدمين والمميزات منها:

•ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد للهاتف المحمول.

•إمكانية التحويل الفوري من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة في مصر.

•تحويل فوري داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.

•الاستعلام عن رصيد الحسابات.

•إصدار كشف حساب مصغر للبنك.

•إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر.

 

رسوم التحويل على إنستاباي إنستاباي تفاصيل رسوم انستاباي رسوم إنستاباي الجديدة قيمة رسوم انستاباي تطبيق رسوم انستاباي الجديدة حدود السحب من إنستاباي InstaPay Egypt حدود السحب من تطبيق إنستاباي حدود السحب في تطبيق إنستاباي طريقة تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي عدد مستخدمي انستاباي ماذا أفعل عند تحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

ترشيحاتنا

الذهب

رئيس شعبة الذهب: الأسعار تتحرك لحظيا .. والحروب العالمية أبرز أسباب تقلب السوق

الأجهزة الكهربائية

شعبة الأجهزة الكهربائية: المبيعات تتراجع 40% والتجار يبيعون بخسارة

لميس الحديدي

لا أحد يتمنى أن يعاني الزمالك.. لميس الحديدي تعلق على أزمة أرض أكتوبر بعد بيان النيابة

بالصور

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

كنز لصحتك.. تناول السلمون مرة أسبوعيا واكتشف فوائده

تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات

فيديو

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد