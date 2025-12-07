لقد حصلت على نقاط إنستاباي.. تحذير من حيلة جديدة لسرقة بيانات العملاء

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العزيز جمال

أصدر تطبيق «إنستاباي» تحذيرًا عاجلًا لجميع عملائه، مؤكّدًا أن التطبيق لن يطلب أبدًا أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، في خطوة تهدف لحماية المستخدمين من محاولات الاحتيال التي قد تستغل اسم التطبيق.
 

محتوى التحذير الرسمي

أوضح بيان التطبيق، المنشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن التطبيق لا يطلب مطلقًا تفاصيل البطاقة البنكية أو الحساب المصرفي لأي عميل عبر أي وسيلة اتصال، كما أنه لا يقدم أي خدمات تتعلق ببرامج النقاط أو المكافآت.

ولجأ السارقون إلى حيلة جديدة عبارة عن إرسال رسالة SMS بشكل عشوائي إلى أرقام الهواتف نصها « لقد حصلت نقاط انستاباي ، برجاء الضغط علي الرابط ادناه للحصول علي النقاط قبل انتهاء مدة صلاحيتها » . 
 

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

الهدف من التحذير

وأشار التطبيق إلى أن هذا التنويه يأتي ضمن إجراءات حماية العملاء من عمليات الاحتيال، حيث يسعى بعض المحتالين لاستغلال اسم التطبيق لسرقة البيانات الشخصية أو المصرفية، ما قد يؤدي إلى خسائر مالية أو اختراق الحسابات البنكية.

نص التحذير الرسمي

وجاء نص البيان الرسمي كما يلي:
«تنويه هام عميل انستاباي العزيز، برجاء العلم أن إنستاباي لا يقوم بطلب أي بيانات شخصية أو خاصة ببطاقاتك البنكية أو حساباتك المصرفية، سواء من خلال الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، علمًا بأن التطبيق لا يوفر أي خدمات متعلقة ببرامج النقاط والمكافآت».

حث التطبيق جميع المستخدمين على توخي الحذر، وعدم الاستجابة لأي طلب بيانات أو روابط مشبوهة قد تصل إليهم، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للتطبيق لإجراء أي معاملات أو استفسارات، لضمان حماية الحسابات والمعلومات الشخصية.
 

تطبيق رسوم التحويلات عبر إنستاباي هذا الموعد.. هل يقرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء؟

خدمات تطبيق «إنستاباي»

يتيح تطبيق «إنستاباي» للمستخدمين دفع فواتير الاتصالات والإنترنت، وشحن الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى دفع فواتير الغاز والمياه والكهرباء.

 كما يوفر التطبيق خدمات دفع الفواتير لشركات التمويل الاستهلاكي، ويعمل مع 13 شركة تمويل عاملة في مصر ومتاحة عبر التطبيق.

حدود المعاملات المالية عبر انستاباي

حدد التطبيق حدود المعاملات المالية لضمان أمان العملاء، حيث تبلغ حد المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه مصري، والحد اليومي للخصم من البنك الواحد 120 ألف جنيه مصري، بينما الحد الشهري للخصم من البنك الواحد يصل إلى 400 ألف جنيه مصري.

نصائح مهمة للعملاء

  • لا تشارك أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية مهما كان مصدر الرسالة.
  • التأكد من أن أي عمليات دفع أو تعاملات مالية تتم فقط من خلال التطبيق الرسمي.
  • الإبلاغ عن أي محاولات احتيال باسم «إنستاباي» فورًا للجهات المختصة والتطبيق نفسه.

يؤكد «إنستاباي» على أهمية الحذر وعدم الانسياق وراء أي رسائل أو مكالمات تدعي أنها من التطبيق، خاصة المتعلقة ببيانات الحسابات أو برامج المكافآت، لضمان سلامة الأموال والمعلومات الشخصية للمستخدمين.
 

تطبيق إنستاباي

رسوم إنستاباي اعتبارًا من 1 أبريل 2025

أطلقت شبكة المدفوعات اللحظية تحديثًا جديدًا للرسوم والتعريفات الخاصة بالخدمات المقدمة عبر إنستاباي، وتشمل التحويلات والاستعلامات.

وتم تحديد الرسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة.

ولتوضيح الرسوم، إليك أمثلة على تكلفة التحويلات عبر إنستاباي:

إذا حولت 500 جنيه: الرسوم 50 قرشًا
إذا حولت 1000 جنيه: الرسوم 1 جنيه
إذا حولت 5000 جنيه: الرسوم 5 جنيهات
إذا حولت 20 ألف جنيه: الرسوم 20 جنيهًا
إذا حولت 70 ألف جنيه (الحد الأقصى): الرسوم 20 جنيهًا

وللتحويلات التي تتجاوز 70 ألف جنيه، يجب تقسيم المبلغ على أكثر من معاملة، فعلى سبيل المثال، تحويل 100 ألف جنيه يتطلب معاملتين: الأولى 70 ألف جنيه برسوم 20 جنيهًا، والثانية 30 ألف جنيه برسوم 20 جنيهًا، ليكون إجمالي الرسوم 40 جنيهًا.

إنستاباي تطبيق «إنستاباي» إرسال رسالة SMS نقاط انستاباي برامج النقاط والمكافآت حدود المعاملات المالية عبر انستاباي رسوم إنستاباي اعتبارًا من 1 أبريل 2025 رسوم إنستاباي انستاباي

