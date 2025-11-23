قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

عبد العزيز جمال

مع ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا المالية وانتشار خدمات التحويل الرقمي بين المواطنين، أصبح تطبيق إنستاباي أحد أبرز أدوات التحويل البنكي اللحظي داخل مصر، نظرًا لسرعته وسهولة استخدامه وارتباطه المباشر بالحسابات البنكية. 

وفي ظل توسع استخدام التطبيق خلال عام 2025، يتساءل الكثيرون عن الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المطبقة عليها بعد آخر تحديثات شبكة المدفوعات اللحظية.

تطبيق انستاباي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي

أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن الحدود الرسمية المعمول بها داخل تطبيق إنستاباي، والتي جاءت على النحو التالي:

- الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة هو 70 ألف جنيه
- الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية هو 120 ألف جنيه
- الحد الأقصى للمعاملات الشهرية هو 400 ألف جنيه

وتعد هذه الحدود ثابتة ومطبقة على جميع العملاء، سواء كانوا مستخدمين للتحويلات بين الحسابات البنكية أو بين مختلف البنوك المشتركة في الشبكة.

رسوم إنستاباي اعتبارًا من 1 أبريل 2025

أطلقت شبكة المدفوعات اللحظية تحديثًا جديدًا للرسوم والتعريفات الخاصة بالخدمات المقدمة عبر إنستاباي، وتشمل التحويلات والاستعلامات.

انستاباي

وتم تحديد الرسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة.

ولتوضيح الرسوم، إليك أمثلة على تكلفة التحويلات عبر إنستاباي:

إذا حولت 500 جنيه: الرسوم 50 قرشًا
إذا حولت 1000 جنيه: الرسوم 1 جنيه
إذا حولت 5000 جنيه: الرسوم 5 جنيهات
إذا حولت 20 ألف جنيه: الرسوم 20 جنيهًا
إذا حولت 70 ألف جنيه (الحد الأقصى): الرسوم 20 جنيهًا

وللتحويلات التي تتجاوز 70 ألف جنيه، يجب تقسيم المبلغ على أكثر من معاملة، فعلى سبيل المثال، تحويل 100 ألف جنيه يتطلب معاملتين: الأولى 70 ألف جنيه برسوم 20 جنيهًا، والثانية 30 ألف جنيه برسوم 20 جنيهًا، ليكون إجمالي الرسوم 40 جنيهًا.

سياسة الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب

يتيح التطبيق 10 مرات مجانية شهريًا لخدمات الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المختصر،’ وبعد استهلاك هذا الحد المجاني، يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا لكل عملية استعلام إضافية.

وتتاح خدمات إنستاباي فقط من خلال رقم الهاتف المحمول المرتبط بالحساب البنكي والمسجل لدى البنك.

انستاباي

ماذا تفعل إذا قمت بتحويل مبلغ بالخطأ؟

عند حدوث تحويل خاطئ عبر التطبيق، يمكن اتباع الخطوات التالية لضمان استرداد الأموال:

- التواصل مباشرة مع الشخص الذي تلقى التحويل وطلب استرجاع المبلغ
- الاتصال بخدمة عملاء إنستاباي على الرقم 15989 وتقديم رقم العملية المرجعي وفتح شكوى
- التواصل مع خدمة العملاء في البنك المرتبط بالحساب
- في حال عدم استرجاع المبلغ، يتم التقدم بشكوى رسمية للبنك المركزي المصري، ثم - اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح بلاغ رسمي لدى جهات التحقيق

أبرز خدمات إنستاباي في 2025

يقدم التطبيق مجموعة واسعة من الخدمات البنكية والمالية، من أبرزها:

- معرفة أرصدة الحسابات البنكية
- التحويل اللحظي بين الحسابات والبنوك
- دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز
- دفع فواتير الاتصالات والإنترنت
- التبرعات
- الحصول على كشف حساب مختصر للمعاملات البنكية

انستا باي

وتأتي الرسوم الجديدة ضمن خطة التطوير المستمر التي تنفذها شبكة المدفوعات اللحظية منذ إطلاق التطبيق لأول مرة في أبريل 2022، بعد تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا لمدة ثلاث سنوات متواصلة. 

وتهدف الشبكة إلى دعم بنية الدفع الرقمي وتقديم خدمات عالية الكفاءة مع الالتزام بالشفافية الكاملة بشأن الرسوم قبل تنفيذ أي معاملة.

