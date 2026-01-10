الجيش السوري يفكك الألغام ويستعيد حي الشيخ مقصود بالكامل.. تفاصيل

أفاد خليل هملو، مراسل «القاهرة الإخبارية» من سوريا، بأن قائد قوات الأمن الداخلي في مدينة حلب أعلن قبل قليل السيطرة الكاملة على حي الشيخ مقصود، بعد دخول قوات الأمن العام منذ نحو نصف ساعة، إضافة إلى قوات خاصة تتبع الأمن العام لاستلام الحي بشكل كامل من وزارة الدفاع.

وأوضح «هملو»، خلال رسالة على الهواء، أن الفرق الهندسية دخلت منذ ساعات الصباح لإجراء عمليات البحث وتفكيك الألغام، مشيرًا إلى أن عناصر «قسد» فخخوا كل ما يمكن تفخيخه في الحي، مضيفًا أن الجيش السوري أعلن منذ الصباح أحكام السيطرة على الحي، إلا أن بعض مجموعات «قسد» لا تزال موجودة ويتم ملاحقتها، مع دعوة الأهالي للإبلاغ عنها لضمان التعامل معها أو القبض عليها.

وأشار إلى أن «قسد» نفت أي وجود لعملية عسكرية في الحي، لكن مراسلي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام دخلوا الحي منذ الصباح ونقلوا صورًا من داخله، موضحًا أن القوات الحكومية تواصلت في الساعات الأخيرة لتسلم الحي بالكامل، منوهًا بأن المعركة بدأت الليلة الماضية عند الساعة الحادية عشرة مساءً، مع قصف مركز على مواقع محددة من قبل وزارة الدفاع السورية.

وشدد على أن أكثر من 120 عنصرًا من «قسد» انشقوا وسلموا أنفسهم لقوات الأمن العام، وقدموا خرائط كاملة للأماكن التي كانوا متواجدين فيها، بما في ذلك الأنفاق المستخدمة، مضيفًا أن دخول الحافلات إلى الحي عند ساعات الفجر ساهم في انهيار صفوف «قسد» وتسليم الحي بشكل أسرع.