سوريا .. الجيش ينتهي من تمشيط أكثر من ثلثي مساحة حي الشيخ مقصود



أفادت وكالة الانباء السورية سانا بإنتهاء الجيش العربي السوري من تمشيط أكثر من ثلثي مساحة حي الشيخ مقصود بمدينة حلب وسط صعوبات كبيرة ترافق عمليات التمشيط بسبب اتخاذ تنظيم قسد للمدنيين كدروع بشرية، وتمركزه بمنازل الأهالي.

وصرح مصدر عسكري لـ "سانا " : فككنا عشرات الألغام في شوارع حي الشيخ مقصود ونعمل على ترتيب دخول قوى الأمن الداخلي حالما تنتهي عمليات التمشيط.

وأضاف المصدر : قواتنا اعتقلت عدداً من عناصر تنظيم قسد، وصادرت أسلحة ثقيلة ومتوسطة وكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الخفيفة والعبوات المعدة للتفجير.

