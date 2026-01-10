سوريا ..تحذيرات لمواطني حي الشيخ مقصود بعدم الإقتراب من أي جسم مشبوه



نقلت وكالة الانباء السورية عن مصدر عسكري في دمشق تحذيراته للمواطنين في حي الشيخ مقصود من أن تنظيم قسد وتنظيم PKK الإرهابي قاما بتفخيخ عدد من الشوارع والسيارات ، مضيفا " لذلك نرجو منكم الانتباه وعدم الاقتراب من أي آلية مجهولة أو جسم مشبوه بالنسبة لكم.



وفي سياق متصل ؛ ذكرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجيش العربي السوري صادر عدداً من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل حي الشيخ مقصود، والتي كان يستخدمها تنظيم قسد لاستهداف أحياء مدينة حلب، ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة داخل شوارع الحي.

وقالت أيضا : تستمر عمليات تمشيط حي الشيخ مقصود ببطء وبتركيز عال جداً حفاظاً على أرواح الأهالي الذين منعهم تنظيم قسد من مغادرة الحي ليستخدمهم كدروع بشرية.

فيما صرح مصدر عسكري للوكالة السورية : تنظيم قسد يستهدف بطائرات مسيّرة انتحارية إيرانية الصنع مواقع انتشار الجيش العربي السوري قرب دير حافر بريف حلب الشرقي.

