انسحاب الحافلات من حي الشيخ مقصود في حلب دون إخراج مسلحي قسد..تفاصيل

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الحافلات التي دخلت حي الشيخ مقصود لنقل مقاتلي قسد والمدنيين عادت إلى دوار الجندول بعد استهدافها، مشيرًا إلى تعرض قوات الأمن العام في المنطقة لإطلاق نار من قبل عناصر قسد، ما أدى إلى توقف عملية الإخلاء مؤقتًا.

وأضاف هملو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد رضا، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مصدرًا في وزارة الدفاع السورية صرح لوسائل الإعلام المحلية بأن عناصر حزب العمال الكردستاني رفضوا الخروج من الحي، مؤكدًا أنهم يستعدون للقتال داخل الشيخ مقصود، وهو ما يضيف تعقيدًا للوضع الميداني بعد ساعات من التفاؤل بانتهاء الأزمة في الحي.

وأشار المراسل إلى أن المجلس المحلي التابع لحزب العمال الكردستاني في حلب أصدر بيانًا أعلن فيه رفضه خروج المقاتلين من الحي، مؤكدًا أن المقاتلين والمدنيين لم يغادروا، وأنهم يعتزمون الدفاع عن حي الشيخ مقصود، ما يعكس استمرار التوتر وغياب حل سريع للأزمة.

وأكد خليل هملو أن الوضع في حي الشيخ مقصود والأشرفية لا يزال متوترًا، وأن العمليات الميدانية لإخلاء المدنيين ومقاتلي قسد تواجه صعوبات كبيرة بعد التصعيد الأخير، مشيرًا إلى أن الساعات القادمة ستكون حاسمة لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى حل قبل تصاعد المواجهات المسلحة.