قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سنة القيادة والثقة بالنفس.. عبير فؤاد تكشف مفاجآت لمواليد برج الدلو في 2026
نوة الفيضة الكبيرة.. بورسعيد ترفع حالة الاستعداد القصوى
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة
اكتشافات غاز شمال العريش| دفعة استراتيجية تعزز احتياطيات مصر وتدعم التحول لمركز إقليمي للطاقة
800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب
التعليم العالي: التوسع في الجامعات المتخصصة لمواكبة الثورة الصناعية الخامسة .. تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار الوطني
الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية.. أمين الفتوى يوضح
قرار جديد في منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة كوت ديفوار
كيفية التقديم علي منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية
بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان
خامنئي: أطالب ترامب بالتركيز على أزمات بلاده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خروج مقاتلي قسد من حي الشيخ مقصود وبداية تدخل فرق الهندسة في حلب

سوريا
سوريا
البهى عمرو

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن حي الأشرفية وحي الشيخ مقصود في مدينة حلب يشهدان ترتيبات أمنية مكثفة بعد المعارك العنيفة والقصف المكثف الذي وقع يوم أمس بين قوات وزارة الدفاع السورية وعناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأضاف هملو، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي محمد رضا،  أن الحافلات بدأت بالدخول إلى حي الشيخ مقصود من اتجاهين، الأول من طريق الكاشتلو شمال غرب الحي، والثاني من المنطقة الشرقية قرب دوار الجندول، لنقل مقاتلي قسد والراغبين من المدنيين بالتوجه إلى مناطق شرق سوريا، بعد إعلان وزارة الدفاع عن مهلة خروج استمرت من الساعة الثالثة حتى الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، موضحًا أن بعض الأشخاص يغادرون بسيارات خاصة، فيما يصعد آخرون إلى الحافلات، مع ضرورة خروج المقاتلين بسلاحهم الخفيف وفق التعليمات الرسمية.

وأكد المراسل أن فرق الهندسة التابعة لمحافظة حلب والدفاع المدني بدأت بدخول حي الأشرفية للكشف عن الألغام والمواقع المفخخة التي خلفها مقاتلو قسد، موضحًا أن الصور التي ظهرت يوم أمس أظهرت وجود جُعب عسكرية مفخخة، ما استدعى اتخاذ إجراءات حماية للمدنيين.

وأشار هملو إلى أن بعض المصادر أفادت بوجود خلايا تتبع لقسد داخل حي الأشرفية، مشيرًا إلى وقوع اشتباكات قبل حوالي ساعة بين قوات وزارة الدفاع والداخلية السورية مع مجموعة في حي بني زيد، الذي تمت السيطرة عليه منذ يوم أمس، مؤكدًا أن الساعات القادمة ستشهد خروج كامل لمقاتلي قسد من حي الشيخ مقصود، وبالتالي سيصبح كامل أحياء مدينة حلب تحت سيطرة الدولة السورية.

خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أكد أن الوضع الميداني في حلب يتطور بشكل سريع، مع التركيز على حماية المدنيين وتأمين الأحياء من أي مخاطر محتملة خلال عملية التطهير والكشف الهندسي.

حلب القاهرة الإخبارية سوريا الديمقراطية سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

رقم موبايل مواطن

بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير

منتخب مصر

حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار

مايلي

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

شوبير

800 مليون جنيه.. شوبير يكشف موقف المستثمرين بعد سحب أرض الزمالك

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

وزير الأوقاف ينعى إمامًا وخطيبًا بمديرية أوقاف شمال سيناء

وزير الأوقاف ينعى إمامًا وخطيبًا بمديرية أوقاف شمال سيناء... ويوجه بإعانة عاجلة لأسرته

موضوع خطبة الجمعة اليوم

قيمة الاحترام وأهمية التبرع بالدم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بالصور

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد