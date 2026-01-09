خروج مقاتلي قسد من حي الشيخ مقصود وبداية تدخل فرق الهندسة في حلب

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن حي الأشرفية وحي الشيخ مقصود في مدينة حلب يشهدان ترتيبات أمنية مكثفة بعد المعارك العنيفة والقصف المكثف الذي وقع يوم أمس بين قوات وزارة الدفاع السورية وعناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأضاف هملو، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي محمد رضا، أن الحافلات بدأت بالدخول إلى حي الشيخ مقصود من اتجاهين، الأول من طريق الكاشتلو شمال غرب الحي، والثاني من المنطقة الشرقية قرب دوار الجندول، لنقل مقاتلي قسد والراغبين من المدنيين بالتوجه إلى مناطق شرق سوريا، بعد إعلان وزارة الدفاع عن مهلة خروج استمرت من الساعة الثالثة حتى الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، موضحًا أن بعض الأشخاص يغادرون بسيارات خاصة، فيما يصعد آخرون إلى الحافلات، مع ضرورة خروج المقاتلين بسلاحهم الخفيف وفق التعليمات الرسمية.

وأكد المراسل أن فرق الهندسة التابعة لمحافظة حلب والدفاع المدني بدأت بدخول حي الأشرفية للكشف عن الألغام والمواقع المفخخة التي خلفها مقاتلو قسد، موضحًا أن الصور التي ظهرت يوم أمس أظهرت وجود جُعب عسكرية مفخخة، ما استدعى اتخاذ إجراءات حماية للمدنيين.

وأشار هملو إلى أن بعض المصادر أفادت بوجود خلايا تتبع لقسد داخل حي الأشرفية، مشيرًا إلى وقوع اشتباكات قبل حوالي ساعة بين قوات وزارة الدفاع والداخلية السورية مع مجموعة في حي بني زيد، الذي تمت السيطرة عليه منذ يوم أمس، مؤكدًا أن الساعات القادمة ستشهد خروج كامل لمقاتلي قسد من حي الشيخ مقصود، وبالتالي سيصبح كامل أحياء مدينة حلب تحت سيطرة الدولة السورية.

خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أكد أن الوضع الميداني في حلب يتطور بشكل سريع، مع التركيز على حماية المدنيين وتأمين الأحياء من أي مخاطر محتملة خلال عملية التطهير والكشف الهندسي.