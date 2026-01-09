سوريا .. نقل عناصر تنظيم قسد بالسلاح الفردي الخفيف إلى مناطق شمال شرق البلاد



أعلنت السلطات السورية أنه سيتم خلال الساعات القادمة نقل عناصر تنظيم قسد بالسلاح الفردي الخفيف، إلى مناطق شمال شرق البلاد وفقاً لإعلان وزارة الدفاع.

وفي بيان مديرية الإعلام في حلب ؛ فقد أوضحت المديرية في تصريح صحفي أن مؤسسات الدولة تستعد للدخول إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود لتقديم الخدمات للمواطنين، وستقوم لجنة استجابة حلب بالتنسيق لعودة المدنيين إلى الأحياء المذكورة بعد انتهاء العمليات الأمنية وتمشيط المنطقة بشكل كامل وإزالة الألغام وفتح الطرقات.

ولفتت المديرية إلى أن الجهات الأمنية طلبت من المواطنين الالتزام بكل التعليمات الصادرة عنها بمنع التسرع بالدخول للمناطق، حتى تتم إزالة الألغام وفتح الطرقات بشكل كامل.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت أمس إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، وذلك اعتباراً من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، بهدف إنهاء الحالة العسكرية فيها، تمهيداً لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية.

وطلبت الوزارة من المجموعات المسلحة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، مغادرة المنطقة بدءاً من الساعة الـ 03:00 بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة في تمام الساعة الـ 09:00 من صباح اليوم.

كما سمحت وزارة الدفاع للمسلحين المغادرين بحمل سلاحهم الفردي الخفيف فقط، ويتعهد الجيش العربي السوري بتأمين مرافقتهم وضمان عبورهم بأمان تام حتى وصولهم إلى مناطق شمال شرق البلاد.

