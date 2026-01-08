بسبب قذائف قسد .. إخلاء طلاب السكن الجامعي في جامعة حلب

أفاد إعلام سوري، بإخلاء طلاب السكن الجامعي في جامعة حلب بعد استهدافه من قبل قسد بقذائف المدفعية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” أن الجيش السوري استهدف بقصف واسع النطاق حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

وقال المكتب الإعلامي لقوات قسد في بيان له: أسقطنا مسيرتين ونخوض اشتباكات عنيفة على جميع الجبهات.

فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا ” أن طبيبا في مستشفى الرازي أُصيب إثر استهداف تنظيم قسد للمستشفى برصاص متفجر.