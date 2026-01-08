تصعيد ناري في حلب.. صواريخ الجيش السوري تضرب مواقع «قسد» واشتباكات عنيفة بالأشرفية والشيخ مقصود

رصد خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، تصعيدًا عسكريًا متبادلًا بين الجيش السوري وقوات «قسد» في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، حيث بدأ الجيش السوري تنفيذ ضربات صاروخية مكثفة عبر راجمات استهدفت مواقع محددة مسبقًا، مع توجيه تحذيرات للأهالي بعدم الاقتراب من مناطق القصف.

التقدم نحو الخطوط الأمامية

وأوضح هملو، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاشتباكات العنيفة تتركز حاليًا في محيط معبر الزهور، وسط محاولات من عناصر «قسد» للتقدم نحو الخطوط الأمامية داخل الأحياء، في وقت يواصل فيه الجيش السوري قصفه المدفعي والصاروخي بكثافة.

وأشار المراسل إلى أن «قسد» ردّت بقصف مدفعي طال أحياء الخالدية والشعار والميدان والسريان، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى وإصابة 44 آخرين خلال الأيام الثلاثة الماضية، إلى جانب تسجيل إصابات جديدة اليوم.

مغادرة حي الأشرفية

وأضاف أن مدنيين حاولوا مغادرة حي الأشرفية عبر معبر الزهور تعرضوا لإطلاق نار وقنص، من بينهم رجل في العقد السادس من عمره وسيدة، مؤكدًا أن عناصر «قسد» تلاحق المدنيين لمنعهم من الخروج، في محاولة لاستخدامهم كدروع بشرية أمام تقدم الجيش السوري، لافتًا إلى اعتماد «قسد» على شبكة أنفاق محصنة داخل الحيين لإدارة تحركاتها.