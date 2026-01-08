الجيش السوري يحذر تنظيم قسد من استهداف الأهالي

حذرت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري تنظيم قسد من استهداف الأهالي الذين يرغبون بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد عبر الممرات التي أعلنت عنها محافظة حلب.



وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري - بحسب وكالة الأنباء السورية - : الجيش يعمل على تأمين الأهالي الذين يرغبون بالخروج هرباً من بطش التنظيم داخل الأحياء المذكورة.

وفي سياق متصل ، أعلنت محافظة حلب السورية تلقيها مناشدات من العائلات المحاصرة داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بعد قيام تنظيم قسد بمنع الكثير من الأهالي من الخروج يوم أمس ومحاولته استخدامهم كدروع بشرية لاستمرار عملياته ضد الجيش.



وذكرت المحافظة السورية في بيان لها : بعد التنسيق مع الجيش العربي السوري، تم ترتيب إعادة فتح ممرّين إنسانيين لتأمين خروج المدنيين نحو المناطق الآمنة في مدينة حلب.



كما ختمت محافظة حلب بيانها : نعلن عن فترة جديدة لخروج الأهالي الراغبين بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية باتجاه المناطق الآمنة عبر ممري (العوارض) و(شارع الزهور) المعروفين لدى أهالي المنطقة، على أن تستمر عملية الخروج ثلاث ساعات، من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 01.00 ظهراً.

وأشارت سانا إلى أن تنظيم قسد إستهدف بالمدفعية حي الشيخ طه وبالرشاشات الثقيلة منطقة الليرمون ودوار شيحان.