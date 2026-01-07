قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
صدقي صخر يعلن عن الحلقات الأخيرة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل بصور من الكواليس
حلب مشتعلة| الجيش السوري يواجه قسد في الأشرفية والشيخ مقصود

سوريا
سوريا
محمود محسن

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الهدنة في مدينة حلب انتهت لتبدأ على إثرها اشتباكات متقطعة سرعان ما اشتدت حدّتها، لا سيما في حي بني زيد، الواقع غرب حي الشيخ مقصود، حيث تفصل بين الحيين منطقة متداخلة لا يفصلها سوى شارع واحد، مشيراً إلى دخول قوات وزارة الدفاع إلى المنطقة واندلاع اشتباكات عنيفة هناك.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاشتباكات تترافق مع قصف مدفعي وصاروخي تنفذه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على عدد من الأحياء الملاصقة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، من بينها أحياء الهلك، والميدان، والسريان، والخالدية، وصولاً إلى حي بني زيد، إضافة إلى شارع النيل الذي يُعد امتداداً لعدد من الشوارع الرئيسية التي تشكل حلقة دائرية تربط أحياء حلب الوسطى بدواري شيحان والليرمون، مؤكداً أن هذه المناطق باتت تُعد منطقة عسكرية بامتياز.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن الجيش السوري يعمل على تأمين خروج المدنيين من المناطق المتأثرة، لافتاً إلى أن أعداد الخارجين تُقدّر بعشرات الآلاف، رغم إعلان الدفاع المدني عن خروج أكثر من 2000 شخص فقط، متابعًا، أن محافظة حلب أعلنت منذ ساعات الصباح حالة الاستنفار في قطاع النقل الداخلي، بهدف نقل المدنيين إلى مناطق آمنة ومراكز إيواء داخل أحياء المدينة الأخرى.

خليل هملو مدينة حلب اشتباكات حي الشيخ مقصود وزارة الدفاع

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

لفة عربية

مركز أبوظبي للغة العربية يوقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع وزارة الاقتصاد والسياحة

بعد 19 عامًا من الزواج.. نيكول كيدمان وكيث أوربان يعلنان الطلاق رسميًا

بعد 19 عاما من الزواج.. نيكول كيدمان وكيث أوربان يعلنان الطلاق رسميا

شيري عبد الحميد

ثلاثي كوميدي جديد.. شيري عبد الحميد مع مي كساب وأحمد فتحي في مؤلف ومخرج وحرامي

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

