حلب مشتعلة| الجيش السوري يواجه قسد في الأشرفية والشيخ مقصود

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الهدنة في مدينة حلب انتهت لتبدأ على إثرها اشتباكات متقطعة سرعان ما اشتدت حدّتها، لا سيما في حي بني زيد، الواقع غرب حي الشيخ مقصود، حيث تفصل بين الحيين منطقة متداخلة لا يفصلها سوى شارع واحد، مشيراً إلى دخول قوات وزارة الدفاع إلى المنطقة واندلاع اشتباكات عنيفة هناك.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاشتباكات تترافق مع قصف مدفعي وصاروخي تنفذه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على عدد من الأحياء الملاصقة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، من بينها أحياء الهلك، والميدان، والسريان، والخالدية، وصولاً إلى حي بني زيد، إضافة إلى شارع النيل الذي يُعد امتداداً لعدد من الشوارع الرئيسية التي تشكل حلقة دائرية تربط أحياء حلب الوسطى بدواري شيحان والليرمون، مؤكداً أن هذه المناطق باتت تُعد منطقة عسكرية بامتياز.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن الجيش السوري يعمل على تأمين خروج المدنيين من المناطق المتأثرة، لافتاً إلى أن أعداد الخارجين تُقدّر بعشرات الآلاف، رغم إعلان الدفاع المدني عن خروج أكثر من 2000 شخص فقط، متابعًا، أن محافظة حلب أعلنت منذ ساعات الصباح حالة الاستنفار في قطاع النقل الداخلي، بهدف نقل المدنيين إلى مناطق آمنة ومراكز إيواء داخل أحياء المدينة الأخرى.