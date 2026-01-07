أعلن الدفاع المدني السوري، إجلاء نحو 3 آلاف مدني في حلب معظمهم من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

قال مراسل القاهرة الإخبارية في دمشق، خليل هملو، إنّ عمليات الاستهداف من قبل قوات "قسد" على أحياء حلب الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية لا تزال مستمرة، وخاصة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مشيرًا إلى استمرار القصف واستخدام الرشاشات الثقيلة في المناطق القريبة من خطوط التماس بين الجيش السوري وقوات "قسد".

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الجيش السوري أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق خطوط التماس، ووصلت هذه التعزيزات إلى حي بني زيد، حيث رُصدت دبابات تابعة للجيش تدخل إلى المنطقة، في تأكيد على الاستعداد لأي عملية محتملة تهدف إلى استعادة السيطرة على هذه الأحياء.