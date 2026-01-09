الأمن السوري ينتشر في الأشرفية بحلب ويضبط أسلحة وذخائر تابعة لـ قسد

انتشرت قوات الأمن السوري في حي الأشرفية بمدينة حلب، وتمكنت من ضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).



وأضافت الوكالة أن الأجهزة الأمنية عثرت أيضا على سيارة مفخخة تركتها «قسد» في الحي، ضمن جهودها لتعزيز الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.



وأشار البيان إلى سقوط أكثر من 10 مدنيين وإصابة 35 آخرين في حلب على يد «قسد» منذ اندلاع الاشتباكات قبل عدة أيام.



وفي محافظة حمص، ذكرت وسائل إعلام سورية أن أربعة من العاملين في القطاع الصحي قُتلوا وأصيب آخر، إثر إطلاق مجهولين النار عليهم قرب مستشفى الكندي.



من جهته، قال مستشار الرئاسة السورية لشؤون الإعلام أحمد زيدان: «عهد الاستثمار في الاضطرابات انتهى، وعلى الدولة بسط سيطرتها وأمنها على أراضيها»، مؤكدا صبر الدولة تجاه تصرفات «قسد» خلال الفترة الماضية.