المبعوث الأمريكي إلى سوريا: نراقب بقلق التطورات في الأحياء الكردية بحلب

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، مساء الخميس، إن الولايات المتحدة تتابع «بقلق بالغ» التطورات الميدانية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب.



ودعا براك جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتقديم حماية المدنيين وممتلكاتهم على أي اعتبارات أخرى، مؤكدا استعداد واشنطن لتيسير جهود «خفض التصعيد وتخفيف التوترات» والسماح للسوريين بـ«اختيار طريق الحوار بدلا من الانقسام».



وأضاف المبعوث الأمريكي أن مستقبل سوريا وحلب «ملك لشعبهما ويجب أن يُصاغ بالوسائل السلمية لا بالعنف»، مشيرا إلى أن بلاده كانت على وشك إبرام اتفاق للتكامل بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية في 10 مارس 2025، كان سيعزز «التنسيق الأمني والحكم المشترك والوحدة الوطنية».



ووجه براك نداء إلى الحكومة السورية و"قسد" والسلطات المحلية وجميع الفصائل المسلحة على الأرض لوقف الأعمال القتالية وخفض التوترات فورا، قائلا: «لتكن الأولوية لتبادل الأفكار والمقترحات البنّاءة بدلا من تبادل إطلاق النار».