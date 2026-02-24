بعد تصاعد أحداثه.. رواد السوشيال ميديا يشيدون بمسلسل إفراج

بعد تصاعد أحداث مسلسل "إفراج" للفنان عمرو سعد أشاد رواد السوشيال ميديا بأحداث العمل وبأداء عمرو سعد من خلال شخصية "عباس الريس".

وأشاد حساب يدعى سومية مصطفى قائلة، "بحس إن مسلسل افراج الإخراج والموسيقى لكل مشهد مميز ومختلف بجد كل الفريق بيعرف يختار احسن شيء في كل حاجة".



عمرو سعد

ليرد الفنان عمرو سعد في تصريحات صحفية قائلا: "سعيد جدًا بردود الأفعال، ونحن جميعًا نعمل على ارضاء المشاهد والجمهور، وانتظروا الحلقات المقبلة من مسلسل إفراج سوف تكون مليئه بالمفاجآت".



أبطال مسلسل إفراج

يشارك عمرو سعد في البطولة كل من: تارا عماد، حاتم صلاح، عبد العزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبد الحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.