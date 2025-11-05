قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصريحات ترامب تشعل أزمة جديدة: روسيا تطالب أمريكا بتفسير «اتهامات التجارب النووية»
مصطفى كامل يهاجم «مسلم»: كلامه كله كذب .. وأنا اللي جبت لنفسي جريمة | فيديو
خالد الغندور يُثير الجدل بتساؤلات حول حكم نهائي السوبر المصري
بدر عبدالعاطي: السياسة الخارجية المصرية تُدار بشرف في وقت عزّ فيه الشرف | فيديو
بـ 10 لاعبين.. توتنهام يكتسح كوبنهاجن برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
وزير الخارجية يرد على قائد الدعم السريع: مصر تحترم التزاماتها ولديها صبر استراتيجي |فيديو
بايرن ميونخ يحسم القمة أمام باريس سان جيرمان بثنائية ويقترب من التأهل
أنا إنسان مُتعلم.. «مسلم» يكشف مفاجأة بشأن الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الموسيقيين|فيديو
وزير الخارجية: تقسيم السودان «مرفوض».. وقلوبنا تدمي من مجــازر ترويع المدنيين | فيديو
مجلس الوزراء: إعلان تفاصيل صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر قريبًا
بيدعي لـ محمد صلاح .. لقطات للفنان أحمد بدير أثناء مباراة ليفربول وريال مدريد | شاهد
رسوم التحويل والاستعلام عن الرصيد البنكي من انستاباي
رسوم التحويل والاستعلام عن الرصيد البنكي من انستاباي

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن رسوم التحويل والاستعلام عن الرصيد البنكي من خلال شبكة المدفوعات اللحظية إنستا باي، وذلك بعد انتهاء فترة الإعفاء التي استمرت منذ إطلاق الخدمة.

ويأتي القرار في إطار خطة تستهدف تحقيق التوازن بين استدامة المنظومة المالية واستمرار تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين.

رسوم تحويل انستاباي

تضمنت الرسوم التي أعلنتها  إنستا باي  فرض نسبة قدرها 0.1% من قيمة المعاملة على عمليات تحويل الأموال، بحد أدنى جنيه واحد وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا لكل معاملة.

كما أوضحت الشبكة أن أول 10 استعلامات عن الرصيد شهريًا ستكون مجانية، على أن تفرض رسوم بقيمة 50 قرشًا على كل استعلام إضافي بعد تجاوز هذا الحد.

وشملت التحديثات أيضا إلغاء الإعفاء من رسوم المقاصة الآلية على العمليات التي تجرى عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.

حدود السحب والتحويل اليومية

وفيما يخص حدود السحب والتحويل اليومية، أعلن البنك المركزي المصري أن الحد الأقصى للمعاملة الواحدة يبلغ 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للمعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه، وحد المعاملات الشهرية إلى 400 ألف جنيه مصري، وذلك بهدف ضمان الأمان المالي وتنظيم حركة التحويلات الإلكترونية.

وتتيح  إنستا باي  التسجيل في الخدمة بسهولة عبر رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك، من خلال تحميل التطبيق على الهواتف الذكية سواء بنظام Android أو iOS، ثم إدخال البيانات الشخصية وربط الحساب البنكي وإعداد رقم سري لتأمين العمليات المالية.

كما يمكن للمستخدمين سداد فواتيرهم المختلفة عبر التطبيق، بما في ذلك الكهرباء والمياه والغاز ورسوم الخدمات الحكومية، بخطوات بسيطة تبدأ باختيار نوع الخدمة والشركة المزودة ثم إدخال تفاصيل الفاتورة وإتمام الدفع إلكترونيًا.

انستاباي رمز الاستلام  QR Code

وفيما يتعلق بخدمة استقبال الأموال، أصبح بإمكان المستخدمين استلام المبالغ بشكل لحظي عبر التطبيق من خلال إنشاء رمز الاستلام  QR Code  أو مشاركة رابط الدفع مع المرسل، حيث يتم تحويل الأموال فورا مع إشعار فوري بتمام العملية، مما يجعل الخدمة من أسرع وسائل التحويل المالي المتاحة في السوق المصرفي المصري.

ويأتي تطبيق الرسوم الجديدة ضمن خطة أشمل لتطوير البنية التحتية الرقمية لشبكة المدفوعات اللحظية، وضمان استدامتها المالية بعد ثلاث سنوات من تقديم خدماتها مجانا.

كما تستهدف  إنستا باي  من خلال هذه الخطوة تحسين مستوى الخدمة وتوسيع نطاق استخدامها، بما يواكب توجهات الدولة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي، وتوفير بدائل آمنة وسريعة للعملات النقدية في المعاملات اليومية.


يُعد تحديث رسوم التحويلات في تطبيق  إنستا باي  خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة الرقمية واستمرار تطويرها بما يخدم المستخدمين على المدى الطويل. 

ومع تزايد الإقبال على الدفع والتحويل الإلكتروني في مصر، تمثل هذه الإجراءات مرحلة جديدة نحو بناء نظام مالي رقمي أكثر استقرارا وفاعلية، يدعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد غير النقدي ويواكب التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية.

