رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

يشغل بال الملايين رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري للتحويل ، حيث توفر الخدمة الوقت والجهد لحوالي 12 مليون مستخدم لـ تطبيق إنستاباي منذ انطلاقه.

قرار البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 أكتوبر 2025 خفض الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1%.

وقالت لجنة السياسيات النقدية التي ترأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها السادس والمنتهي قبل قليل، إنه جرى خفض سعري عائد الإيداع بنسبة 21% والإقراض لليلة واحدة بنسبة 22%، و سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%.

وأوضح قرار البنك المركزي أنه تقرر خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%..

ويبحث الجميع عن إجابة السؤال الأشهر : ما رسوم التحويل على إنستاباي حاليا ، حيث أن الرسوم لم تتغير منذ أن تم تطبيقها بدءا من 1 أبريل 2025 ، وهو ما سنوضحه في هذا التقرير.

رسوم إنستاباي الجديدة

وكانت شبكة المدفوعات اللحظية أعلنت فرض رسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما فى ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

تفاصيل رسوم انستاباي

وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق إنستاباي لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة.

كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.

قيمة رسوم انستاباي

عند تحويل 500 جنيه: رسوم 50 قرشًا.

عند تحويل 1000 جنيه: رسوم 1 جنيه.

عند تحويل 5000 جنيه: رسوم 5 جنيهات.

عند تحويل 20،000 جنيه أو أكثر حتى 70000: رسوم 20 جنيهًا حدًّا أقصى.

رسوم تحويل 1000 جنيه على إنستاباي

ويبحث البعض عن رسوم تحويل 1000 جنيه عبر انستاباي ، وسيكلفك هذا المبلغ رسوم بقيمة جنيه واحد فقط .

تطبيق رسوم انستاباي الجديدة

وتأتى هذه الخطوة فى ظل التوسع الكبير الذى يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه فى أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.

سبب فرض رسوم على انستاباي

وأعلن البنك المركزي المصري أسباب تطبيق رسوما على خدمات إنستاباي للتحويلات اللحظية للأموال والاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب بداية من أول أبريل الماضي لأول مرة منذ تدشينه قبل 3 سنوات.

وأوضح المركزي في بيان منشور على صفحة إنستاباي الرسمية على فيسبوك، أن الرسوم هدفها تحسين جودة الخدمات لضمان استدامة العمليات بكفاءة وجودة عالية.

وأوضح المركزي أن هذا الإعلان يأتي في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

عدد مستخدمي انستاباي

وبحسب البنك المركزي بلغ عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي أكثر من 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين.

ماذا أفعل عند تحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي؟

قد يتعرض البعض إلى عملية تحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي، قد يبدو الأمر محبطًا، لكن لا تقلق، فهناك إجراءات رسمية يمكنك اتباعها لاسترجاع أموالك بنجاح كي لا تضيع عليك.

ما هو إنستاباي؟

يُعد إنستاباي جزءًا من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أطلقها البنك المركزي المصري في أبريل 2022، بهدف تسهيل عمليات التحويل المالي اللحظي على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، مما يجعله بديلاً عمليًا للمدفوعات النقدية.

طريقة استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ على إنستاباي 2025

خطوات استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ عبر إنستاباي

إذا قمت بتحويل أموال عن طريق الخطأ، يمكنك اتباع هذه الخطوات لاسترجاعها:

1. التواصل مع المستلم مباشرة

إذا كان الشخص الذي استلم المبلغ بالخطأ تعرفه شخصيًا، حاول التواصل معه بهدوء واطلب استرجاع الأموال. غالبًا ما يكون الحل الودي هو الأسرع والأسهل.

2. الاتصال بالبنك الخاص بك

إذا لم تتمكن من استرداد الأموال عبر المستلم، قم فورًا بالتواصل مع البنك الذي أجريت التحويل من خلاله.

قدم تفاصيل المعاملة مثل رقم التحويل، التاريخ، الوقت، واسم المستلم.

بعض البنوك تتيح إلغاء التحويلات الخاطئة أو استرجاعها في حالات معينة وفقًا للسياسات المعمول بها.

3. التواصل مع دعم تطبيق إنستاباي

إذا لم يتمكن البنك من مساعدتك، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء في إنستاباي عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني المخصص للدعم الفني.

احتفظ بجميع بيانات التحويل، فقد يُطلب منك تقديمها لدعم موقفك.

4. تقديم شكوى للبنك المركزي المصري

في حال عدم التوصل إلى حل من خلال البنك أو إنستاباي، يمكنك تقديم شكوى رسمية للبنك المركزي المصري.

قد يتدخل البنك المركزي لمتابعة النزاعات المالية بين العملاء والمؤسسات المالية، خاصة إذا كان هناك خلل واضح في عملية التحويل.

5. اللجوء إلى القضاء كحل أخير

إذا فشلت جميع المحاولات السابقة، يمكنك التوجه إلى القضاء لاسترداد أموالك.

يُنصح باستشارة محامٍ مختص لرفع دعوى قضائية ضد المستلم.

اجمع كل الأدلة الداعمة مثل إيصالات التحويل والمراسلات مع البنك أو تطبيق إنستاباي لتعزيز موقفك القانوني.

نصائح لتجنب التحويلات الخاطئة مستقبلاً

تأكد من إدخال رقم الحساب أو رقم الهاتف الصحيح قبل إتمام التحويل.

استخدم ميزة مراجعة تفاصيل المستلم قبل تأكيد الدفع.

قم بإرسال مبالغ صغيرة تجريبية عند التعامل مع حسابات جديدة

حدود السحب من إنستاباي InstaPay Egypt

يبحث الكثير عن حدود السحب من إنستاباي InstaPay Egypt ، بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي.

حدود السحب من إنستا باي InstaPay

حدود السحب من تطبيق إنستاباي

ويشغل بال الكثير حدود السحب من تطبيق إنستا باي ، بعد تعديل الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية والحد الأقصى للمعاملة الواحدة على التطبيق الرقمي، وفق القواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية، إنستا باي، أو المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

حدود السحب الجديدة في تطبيق إنستاباي

في آخر تحديث للبنك المركزي المصري، تتفاوت حدود السحب من تطبيق إنستا باي InstaPay Egyptبين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه، أما على مدار الشهر فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي إنستاباي، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

حدود السحب من إنستا باي InstaPay

طريقة تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي»

-يتم فتح التطبيق ثم الضغط على «إرسال نقود”.

-يتم في الخطوة التالية الضغط على «رقم الهاتف”.

-بعد الضغط على رقم الهاتف يتم الضغط على علامة «حساب بنكي”.

-بعد إجراء الخطوات السابقة يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «رقم الهاتف، المبلغ” ثم الضغط على «التالي”.

-تتم مراجعة بيانات التحويل.

-يتم إدخال الرقم السري IPN PINالمكون من 6 أرقام، ثم الضغط على «إدخال».

-وسيتم التحويل بنجاح

معلومات مهمة عن إنستاباي

يجب على العملاء معرفة بعض المعلومات المهمة عن التطبيق قبل الاشتراك وإجراء المعاملات النقدية:

-البريد المصري غير مشترك في إنستاباي.

-خدمة سحب أموال من البرنامج عن طريق ATM غير متوفرة حاليًا.

-غير متاح إضافة فيزا المشتريات على تطبيق إنستا باي.

-لا يصلح التحويل من المحفظة للبرنامج لكن يصلح العكس.

-يتيح إنستا باي التحويل إلى محفظة أو حساب بنكي.

- لا يفرض إنستا باي أي رسوم على جميع التحويلات.

خدمات ومميزات يقدمها إنستاباي

يقدم التطبيق عددا من الخدمات للمستخدمين والمميزات منها:

•ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد للهاتف المحمول.

•إمكانية التحويل الفوري من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة في مصر.

•تحويل فوري داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.

•الاستعلام عن رصيد الحسابات.

•إصدار كشف حساب مصغر للبنك.

•إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر.

التحويل من الخارج عبر إنستاباي

وكان المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، قال إنه تم إطلاق تطبيق إنستاباي في 2022 لخدمة المواطنين والتحول الرقمي، موضحا أن عدد العملاء وصل إلى 11.5 مليون عميل بالتطبيق.

وأوضح وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، أن البنك المركزي، يعمل دوما على التطوير في المدفوعات، لتصل إلى العاملين بالخارج، موضحا أن العميل سيكون قادر على التحويل من الخارج إلى مصر بشكل لحظي.

وأشار إلى أنه يمكن الإرسال إلى حساب بنكي أو محفظة هاتف محمول في أي وقت، مضيفا أن المواطن بالخارج سيقوم بالذهاب إلى شركة تحويل الأموال وعمل خدمة "تحويل لحظي " إلى بنك أو محفظة، وسيتم التحويل بشكل لحظي.