تحرك عاجل من البنك الأهلي بشأن الإعفاء من رسوم إنستاباي.. ماذا حدث؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بأنباء إعفاء عملاء البنك الأهلي من رسوم انستاباي الجديدة، والتي تم تطبيقها مؤخرا من قبل البنك المركزي المصري.

وتفاعل ملايين المتابعين على قرار البنك الأهلي الجديد بإعفاء عملائه من رسوم انستاباي الجديدة، والذي تم تداوله بكثرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك.. فما القصة؟

رسوم انستاباي الجديدة

أطلق تطبيق إنستاباي، منذ 1 أبريل 2025، رسوم جديدة لتحويل الأموال على شبكة المدفوعات اللحظية، حيث حددت الشركة رسوم تحويل بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا لكل عملية.

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رسوم تحويل إنستا باي الجديدة:

تشمل الرسوم على سبيل المثال:

لتحويل 500 جنيه، تبلغ الرسوم 50 قرشًا.

بالنسبة لتحويل 1000 جنيه، ستكون الرسوم 1 جنيه.

عند تحويل 5000 جنيه، ستكون التكلفة 5 جنيهات.

بينما يتحمل المستخدم رسومًا بحد أقصى 20 جنيهًا عند التحويل من 20,000 جنيه إلى 70,000 جنيه.

علاوة على ذلك، تمكنت الشركة أيضًا من تقديم 10 عمليات استعلام عن الرصيد شهريًا مجانًا، مع فرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.

ويسعى هذا الهيكل الجديد للرسوم إلى المساعدة في تغطية التكاليف التشغيلية لصيانة وترقية نظام الدفع الفوري، حيث وضع انستاباي حدًّا أقصى بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% من قيمة التحويل، ما يضمن عدم فرض رسوم زائدة على العملاء.

إعفاء عملاء البنك الأهلي من رسوم انستاباي

نفى البنك الأهلي، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعفاء عملائه من رسوم انستاباي الجديدة.

وأكد البنك في بيان مقتضب له، استمرار تفعيل الرسوم على خدمة "إنستاباي" لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول لعملائه مثل سائر باقي البنوك ضمن قرارات البنك المركزي، حول شبكة المدفوعات اللحظية.

وتخصم الشبكة القومية للمدفوعات اللحظية رسوم التحويلات اللحظية عبر "إنستاباي" من بداية الشهر الجاري على كافة البنوك المقدمة للخدمة.

رسوم التحويل اللحظي البنك الأهلي

خلال الأيام الماضية، أعلنت مجموعة من البنوك المصرية عن تحديثات جديدة فيما يتعلق برسوم التحويلات اللحظية عبر تطبيقاتها الإلكترونية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري.

وأعلن البنك الأهلي المصري عن استمرار الإعفاء الكامل من الرسوم عبر قنواته الرقمية مثل الأهلي نت والأهلي موبايل لأجل غير مسمى، وذلك في إطار سياسة دعم الشمول المالي.

وعند النظر إلى رسوم التحويل اللحظي التي يفرضها البنك، نجد أنها تصل إلى 1 في الألف من قيمة المعاملة، بالإضافة إلى رسوم إضافية قدرها 3 جنيهات. وتبدأ الرسوم من 5 جنيهات كحد أدنى وتصل حتى 75 جنيهًا كحد أقصى.