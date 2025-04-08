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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجراءات إستعادة أموالك عند تحويلها بالخطأ عبر "إنستاباي"

كيفية التصرف عند تحويل الأموال بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي؟
كيفية التصرف عند تحويل الأموال بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي؟
محمد غالي

يواجه عدد من مستخدمي تطبيق “إنستاباي” التابع للبنك المركزي المصري لخدمات المعاملات اللحظية، مشكلات متكررة تتعلق بتحويل الأموال بالخطأ إلى حسابات أو محافظ إلكترونية غير مقصودة.

ومع تزايد الاعتماد على التطبيق في التحويلات اليومية، تتساءل شريحة كبيرة من المستخدمين عن إمكانية استرداد هذه الأموال، والإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.

هل يمكن استرجاع المبالغ المحولة عن طريق الخطأ عبر إنستاباي؟

بحسب المنصة الرسمية لتطبيق إنستاباي، فإن الأموال التي يتم تحويلها بنجاح لا يمكن استردادها بشكل مباشر من خلال التطبيق نفسه.

ويعود ذلك إلى طبيعة التحويل اللحظي الذي ينفذ فوريا بين الحسابات والمحافظ دون إمكانية إلغاء العملية بعد إتمامها.

خطوات استرجاع الأموال المحولة بالخطأ

عند تحويل مبلغ مالي بالخطأ إلى حساب غير مقصود عبر تطبيق إنستاباي، يجب على المستخدم اتباع الخطوات التالية:
    1. التواصل مع البنك المسجل عليه حساب المستخدم وإبلاغه بالرقم المرجعي الخاص بالمعاملة.
    2.تقديم طلب “النوايا الحسنة”، والذي يتم من خلاله مخاطبة البنك للشخص الذي استلم الأموال بشكل خاطئ لاسترداد المبلغ.
    3.في حالة رفض المستلم إعادة الأموال، يجب التوجه إلى الجهات القانونية من خلال تحرير محضر لدى مباحث الإنترنت، وتقديم المستندات والأدلة التي تثبت حدوث التحويل بالخطأ.

وتشمل الأدلة المطلوبة:
ما يثبت تنفيذ عملية التحويل.
إثبات عدم وجود علاقة بين المرسل والمستلم.
تأكيد رفض المستلم إعادة المبلغ.
وجود تشابه بين الرقم الصحيح والرقم الذي تم التحويل إليه بالخطأ.

كما ينصح بالتواصل مع خدمة عملاء البنك التابع له المستخدم، أو تقديم شكوى رسمية إلى البنك المركزي المصري.

ماذا تفعل إذا تم تحويل الأموال إلى محفظة إلكترونية؟

إذا تم تحويل الأموال إلى محفظة إلكترونية بالخطأ، يجب على المستخدم أولا التواصل مع شركة الاتصالات المشغلة للمحفظة.

وفي حالة عدم وجود محفظة إلكترونية مسجلة على الرقم الذي تم التحويل إليه، يتم إعادة المبلغ المحول إلى حساب المرسل خلال عدة أيام.

أما إذا كان الرقم المحول إليه مسجلا عليه محفظة إلكترونية فعالة، فيجب التواصل مع صاحب الرقم مباشرة لمحاولة استرداد المبلغ.

وإذا رفض الشخص إعادة الأموال، يتم اتباع الإجراءات القانونية عن طريق إبلاغ مباحث الإنترنت وتقديم ما يثبت صحة الدعوى، وجائت كالتالي:-

  في حالة رفض المستلم إعادة الأموال، يجب التوجه إلى الجهات القانونية من خلال تحرير محضر لدى مباحث الإنترنت، وتقديم المستندات والأدلة التي تثبت حدوث التحويل بالخطأ.

وتشمل الأدلة المطلوبة:
ما يثبت تنفيذ عملية التحويل.
إثبات عدم وجود علاقة بين المرسل والمستلم.
تأكيد رفض المستلم إعادة المبلغ.
وجود تشابه بين الرقم الصحيح والرقم الذي تم التحويل إليه بالخطأ.

يؤكد تطبيق إنستاباي أن التعامل مع هذه الحالات يعتمد بشكل كبير على حسن النية والتعاون بين الأطراف.

ورغم أن التطبيق لا يتيح استرداد المبالغ المحولة بشكل مباشر، فإن الإجراءات القانونية والبنكية تتيح فرصة لاسترجاعها بشرط وجود الأدلة الداعمة.

وينصح المستخدمون دائما بالتأكد من صحة البيانات قبل تنفيذ أي تحويل مالي عبر التطبيق تجنبا لهذه المشكلات.

هل يمكن استرجاع المبالغ المحولة عن طريق الخطأ عبر إنستاباي إنستاباي تطبيق “إنستاباي” محفظة إلكترونية استرجاع المبالغ المحولة

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