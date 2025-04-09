البنك الأهلي ينفي إلغاء رسوم إنستاباي .. تفاصيل

قال البنك الأهلي المصري إنه لم يُلغِ الرسوم المقررة على تحويلات تطبيق إنستاباي، التي سبق أن أقرتها شبكة المدفوعات الإلكترونية المملوكة للبنك المركزي المصري.

رسوم إنستاباي

وأوضح البنك، في تصريحات مقتضبة، سريان تلك الرسوم الصادرة من قبل تطبيق إنستاباي، دون أن يكون للبنك أي تكلفة إضافية.

وكان تطبيق إنستاباي قد أقرّ مطلع أبريل الجاري رسوم تحويل على استخدام المحفظة للعميل من خلال التحويلات المُجراة عبر المحافظ المختلفة، سواء التي تكون طرف البنوك أو المحافظ المملوكة لتطبيقات أخرى.

وقد تضمنت الرسوم خصم 50 قرشًا، وبحد أقصى 20 جنيهًا، بما يعادل 0.1% من قيمة المبالغ المُحوّلة.