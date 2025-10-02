اليوم البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. هل ستنخفض أرباح شهادات الادخار؟

خلال الساعات القلائل المقبلة، يحسم البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 2-10-2025؛ مصير سعر الفائدة وذلك اجتماعه السادس ضمن الاجتماعات السنوية التي تستهدفها لجنة السياسيات النقدية بإجمالي 8 اجتماعات دورية.

وخلال الاجتماع الأخير وهو الاجتماع الخامس والذي جرى انعقاده في 28 أغسطس الماضي حيث قررت اللجنة خفض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية عند 22% لسعر الإيداع و 23% للإقتراض لليلية واحدة و 22.5% لكل من الائتمان والخصم و العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وخفض البنك المركزي المصري تقليص سعر الفائدة مقدار 5.25% بواقع 525 نقطة أساس على مدى 3 اجتماعات سابقية وذلك خلال الاجتماع الثاني بنسبة 2.25% ثم 1% أخري في الاجتماع الثالث المنعقد في 22 مايو الماضي وكذلك 2% أخري في 28 أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .

وفقا لتقارير وتوجهات البنك المركزي المصري والتي تتضمن الاتجاه نحو خفض سعر الفائدة بنسبة طفيفة قد تتراوح بين 25 و 50 نقطة أساس أو اللجوء لتثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي.