قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكدس مروري بنفق سعد زغول ببنها بسبب تصادم سيارة ربع نقل
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
صراع رؤساء.. ميلانيا ترامب تهدد هانتر بايدن بدعوى بمليار دولار| القصة الكاملة
الأمم المتحدة: أكثر من 796 ألف نازح في غزة منذ مارس الماضي
الاحتلال يمنع مسئول أسباني من دخول أراضيها
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة إعداد الدراسات الفنية للمشروعات بمدينة دهب
وزير الإنتاج الحربي: السلام لابد له من قوة ردع تحميه
تدريس الذكاء الاصطناعي بمادة تكنولوجيا المعلومات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
وزير التعليم يتسلم النسخة الأولى من كتاب الرياضيات المطور للصف الأول الابتدائي
موعد رؤية هلال ربيع الأول.. السبت أم الأحد؟
مصادر طبية فلسطينية: 30 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم
تدريس البرمجة وتفعيل أنشطة رياضيات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير من انستاباي لعملائه بهذا التوقيت

انستا باي
انستا باي
محمد غالي

أصدر تطبيق إنستاباي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنويها هاما لعملائه بشأن إجراء تحديثات جديدة على أنظمة التطبيق، موضحا أن عملية التحديث ستتم يومي الجمعة والسبت الموافقين 22 و23 أغسطس 2025، وذلك خلال الفترة من الرابعة صباحا وحتى السادسة صباحا.

انستا باي


وأكد تطبيق أنستا باي أن الخدمة قد تتأثر لمدة 15 دقيقة فقط خلال هذا التوقيت، موجها الشكر للمستخدمين على تفهمهم وتعاونهم.

ويعد تطبيق إنستاباي من أبرز الأدوات الرقمية الحديثة في القطاع المصرفي، حيث يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم البنكية وإجراء تحويلات مالية لحظية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من خلال الهاتف المحمول، ما جعله يحظى بانتشار واسع بين العملاء الباحثين عن حلول مصرفية سريعة وآمنة.

تطبيق أنستا باي

وجائت نص الرساله كالتالي:
 

تنويه هام

عملاء انستاباي الكرم

يرجي العلم انه سيتم اجراء تحديثات علي انظمة تطبيق انستاباي.

يومي الجمعة والسبت
22-23 اغسطس 2025

وذلك من الساعه 4 صباحا حتي 6 صباحا وسوف تتاثر الخدمة لمده 15 دقيقة خلال هذه الفترة.
وشكرا لتفهمكم

حدود المعاملات والرسوم

حدد إنستاباي سقف المعاملات اليومية والشهرية لكل عميل، وجاءت على النحو التالي:
الحد الأقصى لكل معاملة: 70 ألف جنيه.
الحد اليومي لكل بنك: 120 ألف جنيه.
الحد الشهري لكل بنك: 400 ألف جنيه.

أما الرسوم، فتشمل:
رسوم التحويل بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشا وبحد أقصى 20 جنيها.
رسوم الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المختصر تبلغ 50 قرشا للمعاملة الواحدة، مع منح العميل 10 استعلامات مجانية شهريا.
رسوم دفع الفواتير تخضع لتعريفة كل خدمة، بينما تطبق نفس رسوم التحويل على التبرعات.
وأشار التطبيق إلى أن هذه الرسوم مطبقة بدءا من الأول من أبريل 2025.

عنوان الدفع اللحظي

من بين المزايا التي يقدمها إنستاباي، إمكانية استخدام عنوان دفع لحظي بدلا من مشاركة رقم الحساب البنكي، حيث يكون العنوان بالشكل التالي: (name@instapay). 

هذه الخاصية تسهل استقبال الأموال بشكل أسرع وأكثر أمانا.

استقبال الأموال عبر الهاتف المحمول

يرتبط رقم هاتف العميل مباشرة بحسابه البنكي المسجل على التطبيق، وفي حال امتلاك أكثر من حساب يمكن للمستخدم تحديد الحساب الرئيسي لاستقبال الأموال عبر إعدادات التطبيق، مما يجعل عملية التحويل أكثر مرونة وسهولة.

نتائج التحويل لحظيا

يوفر التطبيق تحديثات فورية لحالة المعاملة، وتشمل ثلاث حالات رئيسية:
معاملة ناجحة يتم إضافتها فورا إلى حساب المستفيد.
معاملة مرفوضة يتم رد قيمتها لحساب المرسل خلال دقائق.
معاملة قيد التنفيذ بانتظار تأكيد بنك المستفيد لإتمامها أو رفضها.

بهذا التحديث الجديد، يواصل تطبيق إنستاباي تعزيز أدائه وضمان تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة تتماشى مع خطط الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي.

إنستاباي أنستا باي تطبيق إنستاباي تطبيق أنستا باي استقبال الأموال عبر الهاتف المحمول استقبال الأموال عبر الهاتف المحمول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

اسعار الفراخ

البلدي يتصدر.. تطورات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بكام؟

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

حازم امام

حازم إمام يهاجم آدم كايد: نزل الملعب مكروش وضيع الفرص

ترشيحاتنا

هبة التميمي

مهرجان العمارة العربي يسلّط الضوء على الإرث الحضاري لبغداد

هدوء مروري

الإدارة العامة للمرور تكثف من انتشارها على الطرق.. فيديو

الدكتور السيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف

عالم أزهري: السعادة الحقيقية في الرضا وطمأنينة القلب

بالصور

شركة BYD تطلق أضخم مدينة ملاهي لعشاق السيارات.. صور

BYD
BYD
BYD

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

المحبوباتان.. أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW

مرسيدس BMW
مرسيدس BMW
مرسيدس BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد