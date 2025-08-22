تحذير من انستاباي لعملائه بهذا التوقيت

أصدر تطبيق إنستاباي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنويها هاما لعملائه بشأن إجراء تحديثات جديدة على أنظمة التطبيق، موضحا أن عملية التحديث ستتم يومي الجمعة والسبت الموافقين 22 و23 أغسطس 2025، وذلك خلال الفترة من الرابعة صباحا وحتى السادسة صباحا.

انستا باي



وأكد تطبيق أنستا باي أن الخدمة قد تتأثر لمدة 15 دقيقة فقط خلال هذا التوقيت، موجها الشكر للمستخدمين على تفهمهم وتعاونهم.

ويعد تطبيق إنستاباي من أبرز الأدوات الرقمية الحديثة في القطاع المصرفي، حيث يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم البنكية وإجراء تحويلات مالية لحظية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من خلال الهاتف المحمول، ما جعله يحظى بانتشار واسع بين العملاء الباحثين عن حلول مصرفية سريعة وآمنة.

تطبيق أنستا باي

وجائت نص الرساله كالتالي:



تنويه هام

عملاء انستاباي الكرم

يرجي العلم انه سيتم اجراء تحديثات علي انظمة تطبيق انستاباي.

يومي الجمعة والسبت

22-23 اغسطس 2025

وذلك من الساعه 4 صباحا حتي 6 صباحا وسوف تتاثر الخدمة لمده 15 دقيقة خلال هذه الفترة.

وشكرا لتفهمكم

حدود المعاملات والرسوم

حدد إنستاباي سقف المعاملات اليومية والشهرية لكل عميل، وجاءت على النحو التالي:

الحد الأقصى لكل معاملة: 70 ألف جنيه.

الحد اليومي لكل بنك: 120 ألف جنيه.

الحد الشهري لكل بنك: 400 ألف جنيه.

أما الرسوم، فتشمل:

رسوم التحويل بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشا وبحد أقصى 20 جنيها.

رسوم الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المختصر تبلغ 50 قرشا للمعاملة الواحدة، مع منح العميل 10 استعلامات مجانية شهريا.

رسوم دفع الفواتير تخضع لتعريفة كل خدمة، بينما تطبق نفس رسوم التحويل على التبرعات.

وأشار التطبيق إلى أن هذه الرسوم مطبقة بدءا من الأول من أبريل 2025.

عنوان الدفع اللحظي

من بين المزايا التي يقدمها إنستاباي، إمكانية استخدام عنوان دفع لحظي بدلا من مشاركة رقم الحساب البنكي، حيث يكون العنوان بالشكل التالي: (name@instapay).

هذه الخاصية تسهل استقبال الأموال بشكل أسرع وأكثر أمانا.

استقبال الأموال عبر الهاتف المحمول

يرتبط رقم هاتف العميل مباشرة بحسابه البنكي المسجل على التطبيق، وفي حال امتلاك أكثر من حساب يمكن للمستخدم تحديد الحساب الرئيسي لاستقبال الأموال عبر إعدادات التطبيق، مما يجعل عملية التحويل أكثر مرونة وسهولة.

نتائج التحويل لحظيا

يوفر التطبيق تحديثات فورية لحالة المعاملة، وتشمل ثلاث حالات رئيسية:

معاملة ناجحة يتم إضافتها فورا إلى حساب المستفيد.

معاملة مرفوضة يتم رد قيمتها لحساب المرسل خلال دقائق.

معاملة قيد التنفيذ بانتظار تأكيد بنك المستفيد لإتمامها أو رفضها.

بهذا التحديث الجديد، يواصل تطبيق إنستاباي تعزيز أدائه وضمان تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة تتماشى مع خطط الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي.