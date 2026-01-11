قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا
هل صلاة ركعتين في ليلة 23 من رجب له ثواب 70 حجة؟.. لا تفوت الفرصة
اقتصاد

الدولار يفقد 50 قرشًا .. مفاجأة في أول 10 أيام من 2026

عبد العزيز جمال

واصل سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه خلال الأيام العشرة الأولى من عام 2026، مدعومًا بتدفقات قوية للاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
 

الدولار يتراجع

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل الدولار اليوم 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع وفق بيانات بنكي الأهلي ومصر، مع فقدانه نحو 50 قرشًا منذ بداية العام، في استمرارية للارتفاع الذي سجله الجنيه خلال آخر 6 أشهر من العام الماضي.
 

تحسن الجنيه مقابل الدولار 

انتعاش الجنيه مقابل الدولار جاء نتيجة زيادة المعروض من النقد الأجنبي، ما ساهم في تخفيف الضغوط على الجنيه وتراجع الدولار وفق آلية مرونة سعر الصرف التي يتبعها البنك المركزي المصري.

استثمارات أجنبية قوية في أذون وسندات الخزانة

شهدت البنوك منذ بداية العام طلبات شراء كبيرة من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة ، مع ارتفاع العائد على الجنيه وتراجع نسبة المخاطر، بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، جذبت مصر نحو 29 مليار دولار استثمارًا أجنبيًا في أذون الخزانة فقط، ليصل إجمالي الرصيد إلى 42.4 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، ما ساهم في دعم الجنيه مقابل الدولار.

توقعات إيجابية لسعر الدولار خلال 2026

رفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لسعر صرف الدولار خلال 2026 بشكل إيجابي، متوقعًا أن يتراوح بين 47.5 و49 جنيهاً بنهاية الربع الأول من العام، مقارنة بتوقعات سابقة كانت بين 49 و51 جنيهاً.
 

وفسر البنك ذلك بتحسن الاقتصاد المصري بشكل عام، مدعومًا بتدفقات قوية من العملات الأجنبية، وتحسن الموازين الخارجية، وتقدم الإصلاحات الهيكلية.

ارتفاع الجنيه بنسبة 6.2% خلال 2025

شهد الجنيه ارتفاعًا قدره 6.2% خلال العام الماضي مقابل الدولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام خلال تعاملات البنوك، مسجلاً 47.39 جنيه للشراء و47.49 جنيه للبيع، بدعم الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى الإيرادات السياحية.

تفاؤل وكالات التصنيف الائتماني بسعر الدولار

قامت فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني بتعديل توقعاتها لسعر صرف الجنيه، متوقعة تداول الدولار بين 47 و49 جنيهاً خلال عام 2026، بدلاً من توقعات سابقة كانت تحدد الحد الأعلى عند 49 جنيهاً فقط، في إشارة إلى التفاؤل بمستوى دعم الاقتصاد المصري للجنيه.

سعر الدولار الدولار سعر الدولار في البنك الأهلي الجنيه مقابل الدولار الدولار في البنك الأهلي

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

