قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتخابات المهندسين 2025.. أحمد عثمان أول المرشحين على مقعد النقيب العام
موقف الأهلي يتغير ببطولة كأس الرابطة.. ترتيب مجموعته بعد الفوز على فاركو
إكسترا نيوز: شاحنات القافلة 113 تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
منخفض جوي يضرب مصر وانخفاض درجات الحرارة وأمطار | حالة الطقس اليوم
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة السودان والتنسيق المشترك حول أمن النيل وملفات القرن الأفريقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026.. شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الواضح مع مستهل تعاملات الأحد 11 يناير 2026، في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وذلك في ظل متابعة مكثفة من جانب المواطنين والمستثمرين لتحركات سعر الصرف، خاصة مع ارتباطه المباشر بأسعار السلع والخدمات وحركة الاستيراد والتصدير داخل السوق المحلية.

ويأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التذبذب المحدود، حيث سجل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري نحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، بالتزامن مع استمرار السياسات النقدية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف.

واقرأ أيضًا:

الذهب يواصل خسائره متأثرا بقوة الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم في البنوك

سجل أعلى سعر شراء للدولار اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 47.25 جنيه، وهو مستوى يعكس الفروق الطفيفة بين البنوك، والتي غالبًا ما ترتبط باستراتيجيات كل بنك في إدارة السيولة الأجنبية وتلبية احتياجات العملاء من العملة الصعبة.

ويتابع المتعاملون في سوق الصرف هذه الفروق بشكل يومي، خاصة الشركات والمستوردين الذين يعتمدون على الدولار في تنفيذ التزاماتهم التجارية، حيث يمثل أعلى سعر شراء مؤشرًا مهمًا لاتجاهات الطلب داخل السوق.

أقل سعر بيع للدولار اليوم

بلغ أقل سعر بيع للدولار اليوم نحو 47.23 جنيه، ما يؤكد حالة الاستقرار النسبي التي تسيطر على السوق المصرفية، ويعكس تقارب أسعار البيع بين مختلف البنوك، الأمر الذي يحد من فرص المضاربة ويعزز من شفافية التعاملات.

ويُعد انخفاض الفارق بين سعر الشراء والبيع من المؤشرات الإيجابية التي تعكس توازن السوق، وتساهم في طمأنة المتعاملين بشأن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الحالية.

متوسط سعر الدولار في مصر

سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم نحو 47.26 جنيه للبيع، وهو متوسط يعبر عن مجمل تعاملات البنوك المصرية خلال مستهل جلسات الأحد، ويستخدمه كثير من المتابعين كمؤشر عام لحركة الدولار داخل السوق الرسمية.

ويحرص المواطنون على متابعة متوسط السعر بشكل يومي، خاصة في ظل تأثيره المباشر على قرارات الشراء والادخار، إلى جانب ارتباطه بأسعار عدد كبير من السلع المستوردة.

الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري أن سعر الدولار مقابل الجنيه بلغ اليوم 47.20 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع، وهو السعر الاسترشادي الذي تعتمد عليه البنوك في تحديد أسعارها، ويعكس رؤية السياسة النقدية تجاه إدارة سوق النقد الأجنبي.

ويُنظر إلى سعر البنك المركزي باعتباره المؤشر الرئيسي لحركة العملة الأمريكية داخل السوق المصرية، لما له من دور محوري في ضبط الإيقاع العام للتعاملات المصرفية.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك مصر، ما يعكس توحيدًا نسبيًا للأسعار داخل أكبر بنكين حكوميين في البلاد.

وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الدولار 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك نكست نحو 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع، وهي فروق طفيفة تعكس اختلاف سياسات التسعير بين البنوك الخاصة.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، ليكون من أقل الأسعار المسجلة للبيع خلال تعاملات اليوم، في حين بلغ السعر في البنك العربي الإفريقي الدولي 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نفس مستويات بنكي مصر والأهلي، عند 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع، بينما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع، ليكون من أعلى أسعار البيع المسجلة اليوم.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

دلالات استقرار سعر الدولار اليوم

يعكس استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، مدعومة بتوافر نسبي للعملة الأجنبية داخل البنوك، إلى جانب استمرار جهود الجهات المعنية في ضبط السوق والحد من أي تحركات غير مبررة.

ويترقب المتعاملون أي تطورات قد تؤثر على سعر الصرف خلال الأيام المقبلة، خاصة مع ارتباط الدولار بعدد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، من بينها حركة التجارة الخارجية، وتدفقات النقد الأجنبي، ومستويات الاستيراد.

سعر الدولار

وفي ظل هذا الاستقرار، يواصل المواطنون متابعة التحديثات اليومية لسعر الدولار، لما لها من تأثير مباشر على حياتهم اليومية، سواء من حيث أسعار السلع أو قرارات السفر والادخار، ما يجعل سعر الدولار اليوم من أكثر الموضوعات بحثًا على منصات البحث المختلفة.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار اليوم الأحد تحديث سعر الدولار متوسط سعر الدولار في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

ترشيحاتنا

عبد الله السعيد

إعلامي: عبد الله السعيد يقترب من الشفاء والجاهزية قبل مباراة إنبي

محمد صلاح

أحمد حسن: صلاح يعادل رقم حسام حسن ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين لمصر في كأس الأمم

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وزد في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

بالصور

ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

باكيت بسكوت وكاكاو.. حضري حلو الشامواه في دقائق

بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق

فيديو

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد