استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026.. شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الواضح مع مستهل تعاملات الأحد 11 يناير 2026، في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وذلك في ظل متابعة مكثفة من جانب المواطنين والمستثمرين لتحركات سعر الصرف، خاصة مع ارتباطه المباشر بأسعار السلع والخدمات وحركة الاستيراد والتصدير داخل السوق المحلية.

ويأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التذبذب المحدود، حيث سجل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري نحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، بالتزامن مع استمرار السياسات النقدية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف.

واقرأ أيضًا:

أعلى سعر شراء للدولار اليوم في البنوك

سجل أعلى سعر شراء للدولار اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 47.25 جنيه، وهو مستوى يعكس الفروق الطفيفة بين البنوك، والتي غالبًا ما ترتبط باستراتيجيات كل بنك في إدارة السيولة الأجنبية وتلبية احتياجات العملاء من العملة الصعبة.

ويتابع المتعاملون في سوق الصرف هذه الفروق بشكل يومي، خاصة الشركات والمستوردين الذين يعتمدون على الدولار في تنفيذ التزاماتهم التجارية، حيث يمثل أعلى سعر شراء مؤشرًا مهمًا لاتجاهات الطلب داخل السوق.

أقل سعر بيع للدولار اليوم

بلغ أقل سعر بيع للدولار اليوم نحو 47.23 جنيه، ما يؤكد حالة الاستقرار النسبي التي تسيطر على السوق المصرفية، ويعكس تقارب أسعار البيع بين مختلف البنوك، الأمر الذي يحد من فرص المضاربة ويعزز من شفافية التعاملات.

ويُعد انخفاض الفارق بين سعر الشراء والبيع من المؤشرات الإيجابية التي تعكس توازن السوق، وتساهم في طمأنة المتعاملين بشأن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الحالية.

متوسط سعر الدولار في مصر

سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم نحو 47.26 جنيه للبيع، وهو متوسط يعبر عن مجمل تعاملات البنوك المصرية خلال مستهل جلسات الأحد، ويستخدمه كثير من المتابعين كمؤشر عام لحركة الدولار داخل السوق الرسمية.

ويحرص المواطنون على متابعة متوسط السعر بشكل يومي، خاصة في ظل تأثيره المباشر على قرارات الشراء والادخار، إلى جانب ارتباطه بأسعار عدد كبير من السلع المستوردة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري أن سعر الدولار مقابل الجنيه بلغ اليوم 47.20 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع، وهو السعر الاسترشادي الذي تعتمد عليه البنوك في تحديد أسعارها، ويعكس رؤية السياسة النقدية تجاه إدارة سوق النقد الأجنبي.

ويُنظر إلى سعر البنك المركزي باعتباره المؤشر الرئيسي لحركة العملة الأمريكية داخل السوق المصرية، لما له من دور محوري في ضبط الإيقاع العام للتعاملات المصرفية.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك مصر، ما يعكس توحيدًا نسبيًا للأسعار داخل أكبر بنكين حكوميين في البلاد.

وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الدولار 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك نكست نحو 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع، وهي فروق طفيفة تعكس اختلاف سياسات التسعير بين البنوك الخاصة.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، ليكون من أقل الأسعار المسجلة للبيع خلال تعاملات اليوم، في حين بلغ السعر في البنك العربي الإفريقي الدولي 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نفس مستويات بنكي مصر والأهلي، عند 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع، بينما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع، ليكون من أعلى أسعار البيع المسجلة اليوم.

دلالات استقرار سعر الدولار اليوم

يعكس استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، مدعومة بتوافر نسبي للعملة الأجنبية داخل البنوك، إلى جانب استمرار جهود الجهات المعنية في ضبط السوق والحد من أي تحركات غير مبررة.

ويترقب المتعاملون أي تطورات قد تؤثر على سعر الصرف خلال الأيام المقبلة، خاصة مع ارتباط الدولار بعدد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، من بينها حركة التجارة الخارجية، وتدفقات النقد الأجنبي، ومستويات الاستيراد.

وفي ظل هذا الاستقرار، يواصل المواطنون متابعة التحديثات اليومية لسعر الدولار، لما لها من تأثير مباشر على حياتهم اليومية، سواء من حيث أسعار السلع أو قرارات السفر والادخار، ما يجعل سعر الدولار اليوم من أكثر الموضوعات بحثًا على منصات البحث المختلفة.