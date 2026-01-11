قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد لقاء سويدان.. ماذا يحدث للجسم بعد الإصابة بالعصب السابع؟
«الغندور» : حسام حسن تحمّل ضغوطات كبيرة.. وشخصيته صنعت الفارق مع مصر
احتفالات داخلية بغرفة الملابس تعكس روح الانتصار بصفوف منتخب مصر .. شاهد
«سيعوضك العوض الجميل».. أول تعليق من مصطفى محمد بعد مشاركته آخر مباريات منتخب مصر
مصر وفلسطين تبحثان تنفيذ خطة غزة وتوحيد الأراضي الفلسطينية
حسابات السيتي تحتفي بـ عمر مرموش بعد تألقه الإفريقي بكأس الأمم
يا راااجل.. وسام أبو علي يعلق على هدف رامي ربيعة بعد التأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا
دعماً لوحدة وسيادة الصومال … وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي
مباريات قوية اليوم في كأس عاصمة مصر .. والقنوات الناقلة
غرامة تصل لـ مليون جنيه عقوبة تهريب امرأة أو شخص من ذوي الإعاقة بالهجرة غير الشرعية|تفاصيل
تصعيد مُرتقب .. نيويورك تايمز: خيارات عسكرية على طاولة ترامب لضرب إيران
مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 .. والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 11-1-2026

الدولار
الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار استقرارا لليوم الثالث على التوالي وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-1-2026 على مستوي البنوك في مصر.

الدولار يستقر

أظهر سعر الدولار في مصر ثباتًا على مستوى 36 بنكًأ حكوميًا وخاصًا  ودون تغيير يذكر.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

بدء العمل في البنوك

واعتباراً من صباح اليوم؛ تبدأ البنوك المصرية عملها بعد انقطاع استمر لمدة 3 أيام بدأت من مساء الخميس الماضي حتي مساء أمس السبت.

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي منذ الخميس الماضي نظرًا لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك والمقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ثبات الدولار

وسجل سعر الدولار ثباتًا في مواجهة الجنيه على مستوي البنوك منذ آخر تعامل له يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار طبقاً لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، التعمير والإسكان".

بينما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، سايب، العربي الإفريقي الدولي".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.15 جنيه للشراء 47.25 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

الدولا في معظم البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، نكست، HSBC، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي الكويتي، البركة".

سعر الدولار في مصر

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي،الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، ميد بنك، فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB،مصرف أبوظبي الاسلامي".

الجنيه امام الدولار

أعلي سعر

سجل سعر أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 47.33 جنيه للشراء و 47.43 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار سعر أقل دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي الدولار في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف | تفاصيل وصور

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

مباراة المغرب ونيجيريا

موعد مباراة نيجيريا والمغرب فى نصف كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 110 أدعية تقضي لك 1000 حاجة

دار الإفتاء

باحثة بدار الإفتاء تحذر من خطورة عالم السوشيال ميديا ..ماذا قالت ؟

د. سلامة داود

رئيس جامعة الأزهر يوضح أسرار ذكر النبي بالنبوة قبل اسمه في الحديث الشريف

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد