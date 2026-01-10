قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وبرد شديد ليلا
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
قنوات مجانية لمشاهدة منتخب مصر وكوت ديفوار.. اعرفها
اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 10-1-2026

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل سعر الدولار في مصر استقرارا مع مستهل تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 10-1-2026 داخل السوق الرسمية ودون أي تغيير.

وسجل سعر الدولار ثباتًا في مواجهة الجنيه على مستوي البنوك منذ آخر تعامل له يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار طبقاً لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، التعمير والإسكان".

بينما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، سايب، العربي الإفريقي الدولي".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.15 جنيه للشراء 47.25 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

الدولا في معظم البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، نكست، HSBC، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي الكويتي، البركة".

سعر الدولار في مصر

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي،الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، ميد بنك، فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB،مصرف أبوظبي الاسلامي".

الجنيه امام الدولار

أعلي سعر

سجل سعر أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 47.33 جنيه للشراء و 47.43 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

