سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم السبت 10-1-2026

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 10 يناير 2026، استقرارا على آخر انخفاض شهده خلال تعاملات أمس، وتزامنًا مع إجازة البنوك الأسبوعية اليوم، وفيما يلي أسعار الدولار فى البنوك، وفقًا لآخر تحديث.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

47.19 جنيه للشراء.

47.33 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

47.24 جنيه للشراء.

47.34 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك البركة

47.20 جنيه للشراء.

47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

47.23 جنيه للشراء.

47.33 جنيه للبيع.



سعر الدولار بنك المصرف المتحد

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

47.23 جنيه للشراء.

47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

47.23 جنيه للشراء.

47.33 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.18 جنيه للشراء.

47.28 جنيه للبيع.



