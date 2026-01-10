قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم السبت 10-1-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
ولاء عبد الكريم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 10 يناير 2026، استقرارا على آخر انخفاض شهده خلال تعاملات أمس، وتزامنًا مع إجازة البنوك الأسبوعية اليوم، وفيما يلي أسعار الدولار فى البنوك، وفقًا لآخر تحديث.


سعر الدولار في البنك المركزي المصري
47.19 جنيه للشراء.
47.33 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
47.22 جنيه للشراء.
47.32 جنيه للبيع.


سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
47.24 جنيه للشراء.
47.34 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك البركة
47.20 جنيه للشراء.
47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس
47.23 جنيه للشراء.
47.33 جنيه للبيع.


سعر الدولار  بنك المصرف المتحد
47.22 جنيه للشراء.
47.32 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 
47.23 جنيه للشراء.
47.33 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر
47.23 جنيه للشراء.
47.33 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
47.18 جنيه للشراء.
47.28 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى
47.22 جنيه للشراء.
47.32 جنيه للبيع.

