أعلي سعر دولار في البنوك اليوم 11-1-2026

يستمر ثبات أقل سعر دولار مقابل الجنيه وذلك في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-1-2026

بدء العمل في البنوك

واعتباراً من صباح اليوم؛ تبدأ البنوك المصرية عملها بعد انقطاع استمر لمدة 3 أيام بدأت من مساء الخميس الماضي حتي مساء أمس السبت.

آخر تحديث لأكبر سعر دولار

سجل أكبر سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.33 جنيه للشراء و 47.43 جنيه للبيع .

بنوك تبيع الدولار بسعر أعلي

وتضمن أعلي سعر دولار مقابل الجنيه داخل أحد البنوك الخاصة وهو البنك المصري الخليجي .

الدولار يستقر

شهد سعر الدولار استقرارا لليوم الثالث على التوالي على مستوى 36 بنكًأ حكوميًا وخاصًا ودون تغيير يذكر.

بدء العمل في البنوك

واعتباراً من صباح اليوم؛ تبدأ البنوك المصرية عملها بعد انقطاع استمر لمدة 3 أيام بدأت من مساء الخميس الماضي حتي مساء أمس السبت.

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي منذ الخميس الماضي نظرًا لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك والمقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ثبات الدولار

وسجل سعر الدولار ثباتًا في مواجهة الجنيه على مستوي البنوك منذ آخر تعامل له يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار طبقاً لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، التعمير والإسكان".

بينما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، سايب، العربي الإفريقي الدولي".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.15 جنيه للشراء 47.25 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

الدولا في معظم البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، نكست، HSBC، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي الكويتي، البركة"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي"

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي،الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، ميد بنك، فيصل الاسلامي"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB،مصرف أبوظبي الاسلامي"

أعلي سعر

سجل سعر أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 47.33 جنيه للشراء و 47.43 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

مواجهة الاحتيال

وأعلن البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري عن إطلاق برنامج تدريبي جديد تحت عنوان "أساسيات مكافحة الاحتيال"، بهدف تسليط الضوء على أحدث أساليب الاحتيال المستخدمة وتطورها المتسارع.

قال مصطفى خضر – مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري "إن البرنامج التدريبي يمثل فرصة واعدة لرفع مستوى الوعي ونشر المعرفة حول الأنماط المختلفة والأطر العامة لمواجهة الاحتيال المصرفي والوصول الى أسرع أساليب الاستجابة والمواجهة.

وكذلك التوافق على تعريف واضح للاحتيال المصرفي، لافتًا إلى إن مكافحة الاحتيال مسئولية جماعية مشتركة وليست جهود فردية، ومؤكدًا أنه رغم أهمية وجود سياسات وإجراءات وضوابط حقيقية منفذة إلا إنها لن تؤتي ثمارها بدون توافر الوعي واليقظة والالتزام المطلوب من المؤسسة والعاملين فيها وأيضًا المتعاملين معها".