سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الأحد 11 يناير 2026
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية .. يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اهتمامًا واسعًا من المواطنين والمتعاملين في السوق المصرفية، خاصةً مع استمرار متابعة تحركات العملة الأمريكية بشكل يومي داخل البنوك وشركات الصرافة، لما لها من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات وحركة الاستيراد والتصدير.

وفي هذا الإطار تواصل البنوك المصرية الإعلان عن أحدث مستويات سعر الصرف خلال تعاملات اليوم الأحد 11 يناير 2026، وسط حالة من الاستقرار النسبي في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يمثل مؤشرًا مهما لحالة الاقتصاد المحلي، حيث يحرص الأفراد والشركات على معرفة الأسعار الرسمية المعلنة خلال التعاملات، سواء لأغراض الادخار أو إتمام المعاملات التجارية، ويأتي ذلك في ظل متابعة دقيقة من جانب البنك المركزي والبنوك التجارية لحركة العرض والطلب على العملة الأجنبية.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 11 يناير 2026 مستوى 47.26 جنيه للبيع و47.13 جنيه للشراء، وهو السعر الاسترشادي الذي تعتمد عليه البنوك في تحديد أسعار الصرف اليومية، ويعكس هذا المستوى استقرارا ملحوظا مقارنة بالفترات القريبة الماضية، ما يمنح الأسواق قدرا من الثقة والوضوح في التعاملات المالية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم نحو 47.25 جنيه للبيع و47.15 جنيه للشراء، ويعد البنك الأهلي من أكثر البنوك التي تشهد إقبالا من العملاء، نظرا لانتشاره الواسع وتنوع خدماته المصرفية، ويحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسعاره باعتبارها مؤشرا مهما للسوق المصرفية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر خلال التعاملات اليوم إلى 47.25 جنيه للبيع و47.15 جنيه للشراء، ليتطابق مع السعر المعلن في البنك الأهلي، ويأتي ذلك في إطار السياسة السعرية المتقاربة بين البنوك الحكومية الكبرى، بما يحقق نوعًا من الاستقرار ويحد من التباين الكبير في أسعار الصرف بين المؤسسات المصرفية.

الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB خلال تعاملات اليوم مستوى 47.25 جنيه للبيع و47.15 جنيه للشراء، ويعد CIB من أبرز البنوك الخاصة في مصر، ويستحوذ على شريحة واسعة من العملاء من الأفراد والشركات، ويحرص على تحديث أسعار الصرف بشكل مستمر وفقًا لحركة السوق.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 11 يناير 2026 نحو 47.25 جنيه للبيع و47.15 جنيه للشراء، ليواصل البنك تقديم أسعار متقاربة مع باقي البنوك الكبرى، ما يعكس حالة من التنسيق والاستقرار في السوق المصرفية المصرية خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان خلال تعاملات اليوم 47.25 جنيه للبيع و47.15 جنيه للشراء، ويهتم عملاء البنك بمتابعة أسعار الصرف بشكل دوري، خاصةً في ظل ارتباط عدد من أنشطة البنك بتمويل المشروعات العقارية والاستثمارية التي قد تتأثر بتغيرات سعر الدولار.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فقد وصل إلى 47.23 جنيه للبيع و47.13 جنيه للشراء، ويلاحظ وجود فارق طفيف مقارنة ببعض البنوك الأخرى، وهو أمر معتاد نتيجة اختلاف سياسات التسعير وحجم الطلب داخل كل بنك، مع بقاء الأسعار في نطاق متقارب يعكس استقرار السوق.

سعر الدولار

نظرة عامة على أسعار الدولار في البنوك المصرية

تظهر أسعار الدولار المعلنة اليوم الأحد 11 يناير 2026 حالة من الاستقرار النسبي في أغلب البنوك المصرية، حيث تراوحت أسعار البيع بين 47.23 جنيه و47.26 جنيه، بينما تراوحت أسعار الشراء بين 47.13 جنيه و47.15 جنيه، ويعكس ذلك توازنًا واضحًا بين العرض والطلب على العملة الأمريكية في الوقت الحالي.

ويحرص المتعاملون في السوق على متابعة هذه الأسعار بشكل لحظي، خاصةً في ظل تأثير سعر الدولار على أسعار السلع المستوردة وتكلفة الإنتاج، كما يعتمد عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال على هذه البيانات في اتخاذ قراراتهم المالية اليومية، سواء فيما يتعلق بالشراء أو البيع أو التحوط من تقلبات سعر الصرف.

