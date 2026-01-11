الاتصالات: صادرتنا الرقمية وصلت إلى 7.4 مليار دولار ونسعى لـ9 مليارات بحلول 2028

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرئيس السيسي مهتم بإعداد جيل قادر على أن يحدث طفرة ونقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة 6، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن صادرتنا الرقمية تضاعفت إلى 7.4 مليار دولار ونسعى لتحقيق 9 مليار دولار في 2028.

وتابع عمرو طلعت وزير الاتصالات: لدينا عدد ضخم من الشباب مطلوب تأهيله وتدريبه في قطاع الاتصالات، لافتا إلى أن نسعى لتأهيل الشباب على المنافسة بفاعلية في السوق العالمي ضمن مبادرة الرواد الرقميون.