قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم
هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أفشة: ياسر إبراهيم نجم أمم أفريقيا.. وصلاح أسطورة والهجوم عليه غير عادل

قفشة
قفشة
محمد البدوي

أشاد محمد مجدي قفشة بالأداء الذي قدّمه ياسر إبراهيم مع منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أنه كان أفضل لاعب في صفوف الفراعنة طوال مشوار البطولة.

 اختيار لاعب واحد فقط

وأوضح قفشة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ياسر إبراهيم قدّم مستوى مميزًا وثابتًا في جميع المباريات، مشيرًا إلى أنه إذا تم اختيار لاعب واحد فقط كأفضل عنصر في المنتخب خلال البطولة، فسيكون ياسر إبراهيم دون تردد، بعد بطولة وصفها بـ«الكبيرة» على مستوى الأداء والالتزام.

وتطرق قفشة لاعب الأهلي إلى جماهير الكرة المصرية، مؤكدًا أن الجمهور دائمًا ما يتمنى فوز المنتخب وتحقيق البطولات، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على اللاعبين، خاصة النجوم الكبار.

تحقيق البطولات

وعن محمد صلاح، قال قفشة إنه نجم وأسطورة حقيقية، وجماهير مصر تضع عليه آمالًا كبيرة لتحقيق البطولات، بسبب مكانته العالمية وما وصل إليه من مستوى يجعله في مصاف كبار لاعبي العالم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ولا يحب الهجوم المبالغ فيه على محمد صلاح، معتبرًا أن حجم الضغوط والانتقادات التي يتعرض لها يفوق الحد الطبيعي، رغم ما يقدمه من مجهود وإسهامات كبيرة مع المنتخب الوطني.

قفشة محمد مجدي قفشة منتخب مصر ياسر إبراهيم محمد صلاح كريستيانو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

ترشيحاتنا

خالد الجندي

خالد الجندي: اختلال الموازين في المعاملات يسبب اضطراب المجتمعات

وزير الصحة يستقبل وزيري الأوقاف والثقافة لبحث توحيد الخطاب التوعوي في مواجهة القضية السكانية

وزير الصحة يستقبل وزيري الأوقاف والثقافة لبحث توحيد الخطاب التوعوي في مواجهة القضية السكانية

الجامع الأزهر

بث مباشر لـ صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر

بالصور

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

فيديو

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد