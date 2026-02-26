أفشة: ياسر إبراهيم نجم أمم أفريقيا.. وصلاح أسطورة والهجوم عليه غير عادل

أشاد محمد مجدي قفشة بالأداء الذي قدّمه ياسر إبراهيم مع منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أنه كان أفضل لاعب في صفوف الفراعنة طوال مشوار البطولة.

اختيار لاعب واحد فقط

وأوضح قفشة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ياسر إبراهيم قدّم مستوى مميزًا وثابتًا في جميع المباريات، مشيرًا إلى أنه إذا تم اختيار لاعب واحد فقط كأفضل عنصر في المنتخب خلال البطولة، فسيكون ياسر إبراهيم دون تردد، بعد بطولة وصفها بـ«الكبيرة» على مستوى الأداء والالتزام.

وتطرق قفشة لاعب الأهلي إلى جماهير الكرة المصرية، مؤكدًا أن الجمهور دائمًا ما يتمنى فوز المنتخب وتحقيق البطولات، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على اللاعبين، خاصة النجوم الكبار.

تحقيق البطولات

وعن محمد صلاح، قال قفشة إنه نجم وأسطورة حقيقية، وجماهير مصر تضع عليه آمالًا كبيرة لتحقيق البطولات، بسبب مكانته العالمية وما وصل إليه من مستوى يجعله في مصاف كبار لاعبي العالم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ولا يحب الهجوم المبالغ فيه على محمد صلاح، معتبرًا أن حجم الضغوط والانتقادات التي يتعرض لها يفوق الحد الطبيعي، رغم ما يقدمه من مجهود وإسهامات كبيرة مع المنتخب الوطني.