البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها
مصر للطيران تنقل مكتب الخارجية إلى العاصمة الجديدة
اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 11-1-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 11-1-2026؛ علي مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

الدولار يتراجع

وفقد سعر الدولار أكثر من 40 قرشًأ من قيمته علي أساس أسبوعي وفقا لمعدل اغلاق التعاملات داخل البنوك المصرية قبل قليل.

سعر الدولار مقابل الجنيه

تحركات الدولار

وارتفع مركز الجنيه المصري أمام الدولار علي مدار الأسبوعي الماضي حيث ارتفع بمقدار 0.15% في قيمته .

الدولار في البنك المركزي

بحسب آخر تداول داخل البنك المركزي المصري و الذي وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.26 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 47,1 جنيه للشراء ون 47.2 جنيه للبيع في بنكي " أبوظبي الأول، كريدي أجريكول"

سعر الدولار

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه لبي في بنوك " بيت التمويل الكويتي، المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي، البركة"   

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل معظم البنوك المصرية نحو 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه في بنوك " سايب، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، HSBC،المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي،الأهلي الكويتي، فيصل الاسلامي، التعمير والاسكان، الأهلي المصري، مصر"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47,16 جنيه للشراء و 47.26 جنيه للبيع في بنك نكست.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و 47,3 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي التجاري و التنمية الصناعية.

الين يقفز والدولار يصعد

أعلي سعر دولار

ووصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

أرشيفية

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

