سعر الدولار مساء اليوم 11-1-2026

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 11-1-2026؛ علي مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

الدولار يتراجع

وفقد سعر الدولار أكثر من 40 قرشًأ من قيمته علي أساس أسبوعي وفقا لمعدل اغلاق التعاملات داخل البنوك المصرية قبل قليل.

تحركات الدولار

وارتفع مركز الجنيه المصري أمام الدولار علي مدار الأسبوعي الماضي حيث ارتفع بمقدار 0.15% في قيمته .

الدولار في البنك المركزي

بحسب آخر تداول داخل البنك المركزي المصري و الذي وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.26 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 47,1 جنيه للشراء ون 47.2 جنيه للبيع في بنكي " أبوظبي الأول، كريدي أجريكول"

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه لبي في بنوك " بيت التمويل الكويتي، المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي، البركة"

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل معظم البنوك المصرية نحو 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه في بنوك " سايب، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، HSBC،المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي،الأهلي الكويتي، فيصل الاسلامي، التعمير والاسكان، الأهلي المصري، مصر"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47,16 جنيه للشراء و 47.26 جنيه للبيع في بنك نكست.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و 47,3 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي التجاري و التنمية الصناعية.

أعلي سعر دولار

ووصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.